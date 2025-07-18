全台首間星巴克旗艦店登場！3款聯名限量BE@RBRICK 今起開放預購

歡慶全台首間星巴克旗艦店「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」開幕，將推出3款聯名限量典藏BE@RBRICK，此次400%尺寸攜手BE@RBRICK與馬來西亞錫器品牌ROYAL SELANGOR展開三方合作，共同打造2款錫製「400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」、「400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，呈現極致工藝。另同步推出小尺寸的「100%典藏BE@RBRICK套組」，供藏家收藏。

「400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」和「400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」採預購方式限量發售，今起（7月18日）至7月22日於30間指定門市開放預購。「100%典藏BE@RBRICK套組」於7月25日開賣，數量有限，售完為止。聯名商品皆附專屬品牌收藏編碼卡，此為首次推出的錫製工藝聯名商品。

其中，「400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，專業職人精心打造限量開幕聯名極致珍藏款。以玫瑰金色調勾勒，致敬星巴克臻選®烘焙工坊的咖啡烘豆工藝，鑄錫紋路細膩交錯，身上的典藏Logo採99.9% 24K金鍍造，搭配質感木盒精緻呈現，商品腳底細緻雕刻專屬編號，獨一無二。

同款設計推薦「400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，聯手BE@RBRICK與馬來西亞錫器品牌ROYAL SELANGOR共同合作，以玫瑰金色調勾勒，鑄錫紋路細膩交錯，致敬星巴克臻選®烘焙工坊的咖啡烘豆工藝，搭配精裝禮盒優雅呈現。

「100%典藏BE@RBRICK套組」於7月25日星巴克典藏DREAM PLAZA台北登場，該款BE@RBRICK 選用玫瑰金色調設計，將星巴克臻選®烘焙工坊的色彩融入其中，結合霧面與亮面的雙重光澤質感，完美詮釋星巴克對卓越咖啡品質的無限熱忱與堅持。精心規劃典藏杯造型展示盒，讓收藏家能以最佳方式陳列展示，紀念您與星巴克專屬精彩時刻。

Starbucks Reserve™ + BE＠RBRICK限量聯名商品預購結帳當日，可現場享免費任選中杯飲料乙杯。開幕首7日，至星巴克典藏DREAM PLAZA台北完成取貨，即可領取400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR（79,000元）或400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR（199,999元），以及現場營業夥伴安排入店（限一人入場）、指定飲料及甜點各一或兩份。 「400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，以玫瑰金色調勾勒，致敬星巴克臻選®烘焙工坊的咖啡烘豆工藝，鑄錫紋路細膩交錯，身體上的典藏Logo採99.9% 24K金鍍造。圖/星巴克提供 「100%典藏BE@RBRICK套組」於7月25日星巴克典藏DREAM PLAZA台北登場。此款BE@RBRICK選用玫瑰金色調設計，將星巴克臻選®烘焙工坊的色彩融入其中，並結合了霧面與亮面的雙重光澤質感。圖/星巴克提供 歡慶全台首間星巴克旗艦店璀璨開幕，將推出3款聯名限量典藏BE@RBRICK。「400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」（右）和「400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」（左），採預購方式限量發售。圖/星巴克提供

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