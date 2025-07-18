楊祐寧變身好「野」人 帥曬Bottega Veneta Still Peaks戶外膠囊系列

雖然天氣還算炎熱，但秋天的腳步已在不遠處即將來到。一向以編織皮革工藝聞名的Bottega Veneta近日將眼光由城市街道轉向郊野，並發表全新「Still Peaks」戶外膠囊系列，成為優雅、機能、舒適的集合。全品項涵蓋服裝、配件與鞋履，並優先在台灣、中國、港澳獨家銷售。

在該系列形象視覺中，人們圍著營火跳舞、張開雙臂瞄準、在原野山林間探索、又或是靜心感受茶湯煙火的和諧，包含品牌代言人、台灣男星楊祐寧也氣質入鏡，身穿一件粉色連帽抽繩外套，並搭配卡其色休閒褲；「Still Peaks」戶外膠囊系列將原野自然中的淺米色「海鹽白」、大地綠「灌木青」以及經典的黑色入色，結合三角形口袋、Intrecciato皮革編織貼飾等Bottega Veneta經典元素，同時專用山巔刺繡則從阿爾卑斯山景得到啟發，也呼應了Still Peaks的系列名稱。

該系列是為山林健行、野外露營等戶外運動所設計，以耐用、透氣、保暖等特點為聚焦，並提供防潑水的機能性。毛絨夾克與背心選用了柔軟的羊絨為材料，柔軟且高彈力的科技針織面料則化為緊身褲、背心和長袖襯衫等單品，同時亦可搭配2025早秋系列單品如Orbit金屬與彈力網布休閒鞋、Hop經典編織皮革大號麂皮肩背包，又或是雙肩的Crossroad皮革細節多口袋後背包，擁抱早秋與山林的浪漫感動。 Bottega Veneta「Still Peaks」戶外膠囊系列輕盈科技尼龍工裝長褲，49,700元。圖／Bottega Veneta提供 楊祐寧在形象視覺中，搶先穿戴上了Bottega Veneta的「Still Peaks」戶外膠囊系列。圖／Bottega Veneta提供 結合羊絨、科技針織面料的Still Peaks戶外膠囊系列，兼具造型與機能性。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta早秋系列Orbit金屬飾面休閒鞋，34,000元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta早秋系列Hop經典編織皮革大號麂皮肩背包，17萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta「Still Peaks」戶外膠囊系列剪羊毛連帽束腰夾克，23萬8,300元。圖／Bottega Veneta提供

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