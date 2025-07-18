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楊祐寧變身好「野」人 帥曬Bottega Veneta Still Peaks戶外膠囊系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta全新「Still Peaks」戶外膠囊系列已優先在台灣、中國、港澳獨家銷售。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta全新「Still Peaks」戶外膠囊系列已優先在台灣、中國、港澳獨家銷售。圖／Bottega Veneta提供

雖然天氣還算炎熱，但秋天的腳步已在不遠處即將來到。一向以編織皮革工藝聞名的Bottega Veneta近日將眼光由城市街道轉向郊野，並發表全新「Still Peaks」戶外膠囊系列，成為優雅、機能、舒適的集合。全品項涵蓋服裝、配件與鞋履，並優先在台灣、中國、港澳獨家銷售。

在該系列形象視覺中，人們圍著營火跳舞、張開雙臂瞄準、在原野山林間探索、又或是靜心感受茶湯煙火的和諧，包含品牌代言人、台灣男星楊祐寧也氣質入鏡，身穿一件粉色連帽抽繩外套，並搭配卡其色休閒褲；「Still Peaks」戶外膠囊系列將原野自然中的淺米色「海鹽白」、大地綠「灌木青」以及經典的黑色入色，結合三角形口袋、Intrecciato皮革編織貼飾等Bottega Veneta經典元素，同時專用山巔刺繡則從阿爾卑斯山景得到啟發，也呼應了Still Peaks的系列名稱。

該系列是為山林健行、野外露營等戶外運動所設計，以耐用、透氣、保暖等特點為聚焦，並提供防潑水的機能性。毛絨夾克與背心選用了柔軟的羊絨為材料，柔軟且高彈力的科技針織面料則化為緊身褲、背心和長袖襯衫等單品，同時亦可搭配2025早秋系列單品如Orbit金屬與彈力網布休閒鞋、Hop經典編織皮革大號麂皮肩背包，又或是雙肩的Crossroad皮革細節多口袋後背包，擁抱早秋與山林的浪漫感動。

Bottega Veneta「Still Peaks」戶外膠囊系列輕盈科技尼龍工裝長褲，49,700元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta「Still Peaks」戶外膠囊系列輕盈科技尼龍工裝長褲，49,700元。圖／Bottega Veneta提供
楊祐寧在形象視覺中，搶先穿戴上了Bottega Veneta的「Still Peaks」戶外膠囊系列。圖／Bottega Veneta提供
楊祐寧在形象視覺中，搶先穿戴上了Bottega Veneta的「Still Peaks」戶外膠囊系列。圖／Bottega Veneta提供
結合羊絨、科技針織面料的Still Peaks戶外膠囊系列，兼具造型與機能性。圖／Bottega Veneta提供
結合羊絨、科技針織面料的Still Peaks戶外膠囊系列，兼具造型與機能性。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta早秋系列Orbit金屬飾面休閒鞋，34,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta早秋系列Orbit金屬飾面休閒鞋，34,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta早秋系列Hop經典編織皮革大號麂皮肩背包，17萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta早秋系列Hop經典編織皮革大號麂皮肩背包，17萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta「Still Peaks」戶外膠囊系列剪羊毛連帽束腰夾克，23萬8,300元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta「Still Peaks」戶外膠囊系列剪羊毛連帽束腰夾克，23萬8,300元。圖／Bottega Veneta提供

阿爾卑斯山 保暖

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