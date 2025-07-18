盤點秋節聯名禮！麵包大師、咖啡冠軍、森永牛奶糖都來了

中秋搶攻送禮市場，各家禮盒發表日期逐年超前，加上近年「聯名」話題夯，今年秋節禮新添不少聯名新創意，從麵包大師到冠軍咖啡，甚至兒時的經典回憶「森永牛奶糖」都成聯名主角。

郭元益攜手百年品牌森永牛奶糖，推出秋節限定話題新作「森永牛奶糖Q心餡餅」，以36層手工酥皮打造酥、Q、綿密的三重口感，將經典冰沙餡餅注入森永牛奶糖，搭配紅土醃製鹹蛋黃與森永牛奶糖經典焦糖味製成的焦糖Q心麻糬，在熟悉中層層堆疊出全新滋味。外觀更以直條紋手法演繹森永牛奶糖流淌意象。新品同步推出多款禮盒組合，價格自520元至1920元，並首度推出單顆包裝（65元/顆），滿足日常午茶與野餐郊遊需求。

此外，今年郭元益也全新推出兩款「卡娜赫拉的小動物」限定禮盒，在淺鵝黃色的月球上，月兔們為了秋節忙著又大又圓又美味的糕餅的可愛姿態。品牌代言人鳳小岳認為，每一顆餅的桿製與包餡都需要用心去製作，台式糕餅的手作溫度，加上森永牛奶糖的滋味，勾起了好多吃森永牛奶糖時的美好記憶，在秋節送禮特別有溫度。

鮮蛋專家「大武山牧場」今「再度以「蛋入」的品牌精神翻玩傳統，推出全新「蛋入厚餡系列」，首發攜手有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」，嚴選屏東鮮摘檸檬與AA級鮮蛋，共同打造清香檸檬風味，將濃郁餡料藏入酥脆蛋捲，交織出酸甜平衡的美味，一口咬下，金黃酥脆外皮隨即爆出滿滿檸檬香，層次豐富、風味飽滿。「檸星漫遊 Lemoon Light Dream蛋捲禮盒」即日起在大武山牧場官網正式開賣，同步於大武山牧場蝦皮商城、MOMO購物網、博客來、Pinkoi、LINE 禮物等多平台陸續上架。

連續兩年熱銷一空，今年中秋台中日月千禧酒店第三度攜手世界麵包大師王鵬傑獻出聯名款「心禧-典藏秋韻」蛋黃酥禮盒，內含王鵬傑代表作心蛋黃酥及專為日月千禧設計、以台灣茶為主軸的獨家口味鐵觀音及阿里山烏龍。今年全新風味「阿里山烏龍蛋黃酥」選用阿里山烏龍茶製成的內餡、茶香清新甘醇，融入鹹鴨蛋黃的香氣，形成鹹香交織的絕妙對比，再與酥脆餅皮結合，不僅口感細緻、甜而不膩，茶香餘韻在口中延展。

詩特莉則是攜手世界冠軍咖啡品牌Simple Kaffa興波咖啡，推出聯名限定「月珀銀兔」木盒禮盒。阿寶綜合豆為Simple Kaffa最具代表性的配方豆，以深焙工藝烘出焦糖的溫潤甜香、堅果的厚實氣息與黑巧克力的絲滑尾韻，層次分明、風味飽滿。此次更將咖啡風味融入月餅，取自經典飲品「西西里咖啡」為靈感，以濃縮咖啡搭配檸檬果香，勾勒出酸韻細緻、香氣清新的全新風味。「月珀銀兔」聯名禮盒限量推出1200盒，售完為止。 郭元益招牌酥皮-森永牛奶糖Q心餡餅（每盒售價520元)。圖/郭元益提供 郭元益攜手百年品牌森永牛奶糖，推出秋節限定話題新作「森永牛奶糖Q心餡餅」。圖/郭元益提供 「月珀銀兔」聯名禮盒限量推出1200盒，售完為止。圖/Aunt Stella詩特莉提供 「心禧-典藏秋韻」中秋蛋黃酥禮盒。圖/日月千禧提供

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