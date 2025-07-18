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又冷靜又瘋癲！村上隆再攜手CASETiFY推「KAIKAI AND KIKI」聯名系列

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
KAIKAI AND KIKI Bounce行李箱，建議售價22,800元（21吋）、30,300元（29吋）。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI Bounce行李箱，建議售價22,800元（21吋）、30,300元（29吋）。圖／CASETiFY提供

CASETiFY再度攜手日本當代藝術大師村上隆，推出全新聯名系列「村上隆 x CASETiFY：KAIKAI AND KIKI」。本次系列以村上隆親手創作的雙生角色「KAIKAI」與「KIKI」為主角，延續大獲好評的MURAKAMI WORLD，再度為藝術與潮流圈注入嶄新活力，全系列即日起正式發售。

全新聯名系列涵蓋手機殼、耳機保護殼、手機吊飾、錶帶、收藏卡卡套、造型人偶盲盒，以及近期討論度極高的客製化行李箱等多項電子配件。其中「KAIKAI AND KIKI Bounce行李箱」更以限定粉色首度亮相，結合村上隆標誌性花朵圖案，另提供霧面黑、鈷藍與櫻桃紅3種色系。產品推出21吋登機箱與29吋行李箱，2種尺寸皆支援客製化服務，並附限量收納夾層與收納套組，打造風格獨具的旅行體驗。

KAIKAI與KIKI為村上隆最具代表性的作品之一，其名稱靈感來自日本16世紀狩野派畫家狩野永德的讚賞之詞「怪怪奇奇」。除了在創作上受到日本狩野派精雕細琢的畫風啟發，也成為村上隆藝術團隊「Kaikai Kiki」的命名核心，自誕生至今持續擄獲全球藝術愛好者喜愛。

此次聯名也推出以角色形象製作成的「KAIKAI AND KIKI手機造型人偶盲盒」，提供原色、經典黑白、及復古棕色調，共6款造型，皆可黏貼於手機殼或各類裝置上，讓粉絲隨身展現獨特藝術風格。

對於再度合作，村上隆表示：「KAIKAI和KIKI是我創作中唯一的雙生角色，他們充滿魅力、淘氣與豐沛的情感，我很期待這次合作能進一步展現他們的獨特魅力。」

KAIKAI AND KIKI Snappy收藏卡卡套，建議售價2,580元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI Snappy收藏卡卡套，建議售價2,580元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI珍藏版手機吊飾，建議售價3,230元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI珍藏版手機吊飾，建議售價3,230元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI手機殼造型人偶盲盒，建議售價1,600元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI手機殼造型人偶盲盒，建議售價1,600元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI珍藏版錶帶套組，建議售價2,610元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI珍藏版錶帶套組，建議售價2,610元。圖／CASETiFY提供
KAIKAI AND KIKI珍藏版耳機保護殼，建議售價9,740元。圖／CASETiFY提供
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