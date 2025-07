又冷靜又瘋癲！村上隆再攜手CASETiFY推「KAIKAI AND KIKI」聯名系列

CASETiFY再度攜手日本當代藝術大師村上隆,推出全新聯名系列「村上隆 x CASETiFY:KAIKAI AND KIKI」。本次系列以村上隆親手創作的雙生角色「KAIKAI」與「KIKI」為主角,延續大獲好評的MURAKAMI WORLD,再度為藝術與潮流圈注入嶄新活力,全系列即日起正式發售。

全新聯名系列涵蓋手機殼、耳機保護殼、手機吊飾、錶帶、收藏卡卡套、造型人偶盲盒,以及近期討論度極高的客製化行李箱等多項電子配件。其中「KAIKAI AND KIKI Bounce行李箱」更以限定粉色首度亮相,結合村上隆標誌性花朵圖案,另提供霧面黑、鈷藍與櫻桃紅3種色系。產品推出21吋登機箱與29吋行李箱,2種尺寸皆支援客製化服務,並附限量收納夾層與收納套組,打造風格獨具的旅行體驗。

KAIKAI與KIKI為村上隆最具代表性的作品之一,其名稱靈感來自日本16世紀狩野派畫家狩野永德的讚賞之詞「怪怪奇奇」。除了在創作上受到日本狩野派精雕細琢的畫風啟發,也成為村上隆藝術團隊「Kaikai Kiki」的命名核心,自誕生至今持續擄獲全球藝術愛好者喜愛。

此次聯名也推出以角色形象製作成的「KAIKAI AND KIKI手機造型人偶盲盒」,提供原色、經典黑白、及復古棕色調,共6款造型,皆可黏貼於手機殼或各類裝置上,讓粉絲隨身展現獨特藝術風格。

對於再度合作,村上隆表示:「KAIKAI和KIKI是我創作中唯一的雙生角色,他們充滿魅力、淘氣與豐沛的情感,我很期待這次合作能進一步展現他們的獨特魅力。」 KAIKAI AND KIKI Snappy收藏卡卡套,建議售價2,580元。圖/CASETiFY提供 KAIKAI AND KIKI珍藏版手機吊飾,建議售價3,230元。圖/CASETiFY提供 KAIKAI AND KIKI手機殼造型人偶盲盒,建議售價1,600元。圖/CASETiFY提供 KAIKAI AND KIKI珍藏版錶帶套組,建議售價2,610元。圖/CASETiFY提供 KAIKAI AND KIKI珍藏版耳機保護殼,建議售價9,740元。圖/CASETiFY提供

