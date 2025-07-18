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一道菜演繹一段人生旅程 義式餐廳「你家樓下」推出全新夏季菜單

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
番紅花魚細麵。圖／你家樓下提供
番紅花魚細麵。圖／你家樓下提供

義大利料理餐廳「你家樓下 downstairs」推出全新夏季菜單。主廚林耀輝以人生旅程中的情感記憶為靈感，用一道道義式料理，帶領饕客踏上一趟跨越地域與時空的味覺之旅。

林耀輝主廚是義大利米其林一星名廚Christian Milone的台灣首席弟子，擅長運用傳統義式技法融合個人記憶與文化印象，創造出獨具個人風格的創新菜色。他的新一季Tasting Menu，不僅是餐點，更像是一段段回憶的延伸。

像是「芋香鴨月餅」，靈感來自他成長於廣東家庭，中秋時節母親送禮的習慣，將童年中熟悉的月餅轉化為鴨肉與芋頭的精緻鹹點，揉合節慶感與鄉愁。「嫩煎鰻魚佐鴨醬與圓茄」則回溯主廚在澳洲求學時的記憶，將多元文化與異地風味揉入其中，搭配義式番茄醬與味噌茄子，形成獨一無二的文化交會。

旅義時期的學藝回憶，則轉化為「14天炭烤胭脂鴨胸佐洋甘菊」，鴨肉熟成的濃郁，對比洋甘菊的清香，描繪出一段異鄉深造的情感軌跡。「綠竹筍鮑魚佐蔥油醬」則精巧捕捉台灣夏季的氣息，綠竹筍的脆與鮑魚的柔，在冰涼口感中展現屬於在地的清爽節奏。

最後的「番紅花魚細麵」，則是一道專屬緬甸華僑的風味記憶。以緬甸國菜魚湯麵為底，搭配番紅花義大利細麵，讓東南亞風味與90%義式食材共構出多重文化融合的驚喜一盤。

除了Tasting Menu，「你家樓下downstairs」也提供短道數的午間套餐，還有單點選項與多款佐餐酒可選；場地亦可包場，配備影音設備，無論是朋友聚餐、家庭聚會、生日派對、甚至商務活動，都能滿足不同需求。

芋香鴨月餅。圖／你家樓下提供
芋香鴨月餅。圖／你家樓下提供
綠竹筍鮑魚搭配蔥油醬。圖／你家樓下提供
綠竹筍鮑魚搭配蔥油醬。圖／你家樓下提供
14天炭烤胭脂鴨胸佐洋甘菊。圖／你家樓下提供
14天炭烤胭脂鴨胸佐洋甘菊。圖／你家樓下提供
林耀輝主廚是義大利米其林一星名廚Christian Milone的台灣首席弟子。圖／你家樓下提供
林耀輝主廚是義大利米其林一星名廚Christian Milone的台灣首席弟子。圖／你家樓下提供
義大利料理餐廳「你家樓下 downstairs」推出全新夏季菜單。圖／你家樓下提供
義大利料理餐廳「你家樓下 downstairs」推出全新夏季菜單。圖／你家樓下提供

義大利 月餅

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