米其林指南全球星鑰飯店名單10月8日揭曉 5大評選標準搶先看

繼2024年在15個國際旅遊目的地推出「米其林星鑰飯店（MICHELIN Keys）」後，米其林正式宣布《米其林指南》預計於2025年10月8日揭曉並推出最新全球米其林星鑰飯店評選名單，標舉出世界最出色的飯店。

《米其林指南》以其餐廳推薦名單和星級餐廳評選享譽國際，近年來《米其林指南》更建立了獨立的全球飯店評選體系，囊括了超過125個目的地中的7,000多家優質飯店。如同米其林星之於餐廳，米其林星鑰則標舉其中最頂尖的住宿體驗；每一間入選《米其林指南》的飯店，皆代表在設計、建築、服務與獨特風格上的卓越表現。

米其林星鑰是由《米其林指南》匿名評審員，根據五大國際標準仔細評選。五大標準包括——第一，本身就能成為一個目的地：能為在地體驗做出貢獻。第二， 室內設計和建築的卓越性。第三，服務、舒適度和維護方面的品質和一致性。第四，獨特性，展現個性和本色。第五，支付價格與體驗品質的一致性。

「一星鑰」象徵「美好獨特的住宿體驗，不容錯過」；「二星鑰」代表「驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往」；而「三星鑰」意味著「畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往」；「米其林星鑰」預計將成為新一代旅行者，挑選飯店的重要指標。

除米其林星鑰之外，《米其林指南》將推出四項特別獎項，每個特別獎項將頒發給一家獲獎的飯店，分別為「米其林指南建築與設計獎（MICHELIN Architecture & Design Award）」、「米其林指南身心療癒體驗獎（MICHELIN Wellness Award）」、「米其林指南在地文化獎（MICHELIN Local Gateway Award）」、「米其林指南年度開業大獎（MICHELIN Opening of the Year Award）」，表彰在特定領域展現出優秀與獨特之處的飯店。

四項特別獎項提名名單（每個獎項各有五名提名者），將於8月中旬至9月底，陸續公布在《米其林指南》社群媒體和數位平台。最終獲獎者將於2025年10月8日，在頒獎典禮上揭曉。

這場頒獎盛典選址於能夠俯瞰羅浮宮與杜樂麗花園的「巴黎裝飾藝術博物館」舉行，不僅是對全球頂尖飯店的嘉勉，更是米其林為「住宿即文化」理念，所打造的沉浸式慶典。屆時將有來自世界各地超過300位飯店業代表、媒體與觀察家共襄盛舉，一同見證這場旅宿業的新浪潮。

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