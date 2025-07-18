寶元紀首間「藏茶外帶店」百元喝茗茶！11款「名廚限量甜點」必吃

繼溪頭「溪山行館」、台中「元紀．台灣菜」、苗栗三義「POUYUENJI HILLS寶元紀之丘」茶生活遊園地、京都「POUYUENJI KYOTO」品牌原生店之後，POUYUENJI今夏於南京松江商圈打造首間藏茶Boutique Store「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」。店內由元茶師親自沏茶、提供10款可外帶的熱泡茶、冷泡茶與冰滴茶，並邀請國際甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）快閃獻上「akeruE Dessert」最受歡迎的「松露提拉米蘇」、「松露瑪德蓮」、「玫瑰磅蛋糕」等11款特製外帶甜點，為民眾呈現精緻的茶點組合享受。

「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」座落南京東路與松江路口，為品牌首度於台北設立外帶據點，傳遞出「透過更輕鬆的形式，找到一種適合當代節奏的茶文化體驗」的概念。空間延續 Lillian Wu Studio (LWS) 獨有的美學底蘊，採Tea Bar形式，提供完整的沏茶服務，並設置立飲邊桌。店內特地安排元茶師進駐，推出品牌經典藏茶「元紀熟普」、「金達摩生普洱茶」、「熟普奶茶」、「熟普奶茶」等冷熱茶款。

其中「元紀熟普」嚴選六大茶山百年古樹喬木，經十餘年陳化，湯色紅濃明亮，口感與香氣甘甜柔滑，帶有棗香、黑糖甜，散發濃郁木質底蘊，每杯110元起；人氣茶款「金達摩生普洱茶」具青梅香氣，入口後茶感強勁扎實，生津如泉湧，並帶有花香綻放，每杯150元。店內也以冰滴咖啡的萃取工藝，推出兩款冰滴茶「喜馬拉雅山融月紅茶」與「金達摩生普洱茶」，其他還有英式早餐茶、伯爵茶、洋甘菊茶與經典英式奶茶等品項，每杯100元起。

開幕首波，特別自即日起至8月31日期間，邀請擁有「elBulli」、「El Celler de Can Roca」等經歷的甜點名廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）獻上11款外帶甜點。包括有「松露提拉米蘇」、「蟹肉起司蛋糕」、「松露卡門貝爾」、「毛豆奶酪」、「松露瑪德蓮」、「水果磅蛋糕」、「咖啡金棗達克瓦茲」等品項，每份75元起。同時設計獨家「元．蜜禮盒」，一次可享受柚子磅蛋糕或玫瑰磅蛋糕，以及松露瑪德蓮、咖啡金棗達克瓦茲、巧克力費南雪、布列塔尼，每份980元。 「松露卡門貝爾」（左）與「蟹肉起司蛋糕」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供 「POUYUENJI HILLS寶元紀之丘」海鹽生巧克力與抹茶生巧克力。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供 「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」正式開幕，首波由國際甜點主廚平塚牧人推出多款精美點心。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供 空間採「Tea Bar」形式，提供完整的沏茶服務。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供 店內提供有松露瑪德蓮、咖啡金棗達克瓦茲，還有獨家「元．蜜禮盒」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供 針對愛茶人士，店內同步販售元紀熟普茶禮盒。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供

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