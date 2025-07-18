寶元紀首間「藏茶外帶店」百元喝茗茶！11款「名廚限量甜點」必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「柚子磅蛋糕」與「玫瑰磅蛋糕」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
「柚子磅蛋糕」與「玫瑰磅蛋糕」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供

繼溪頭「溪山行館」、台中「元紀．台灣菜」、苗栗三義「POUYUENJI HILLS寶元紀之丘」茶生活遊園地、京都「POUYUENJI KYOTO」品牌原生店之後，POUYUENJI今夏於南京松江商圈打造首間藏茶Boutique Store「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」。店內由元茶師親自沏茶、提供10款可外帶的熱泡茶、冷泡茶與冰滴茶，並邀請國際甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）快閃獻上「akeruE Dessert」最受歡迎的「松露提拉米蘇」、「松露瑪德蓮」、「玫瑰磅蛋糕」等11款特製外帶甜點，為民眾呈現精緻的茶點組合享受。

「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」座落南京東路與松江路口，為品牌首度於台北設立外帶據點，傳遞出「透過更輕鬆的形式，找到一種適合當代節奏的茶文化體驗」的概念。空間延續 Lillian Wu Studio (LWS) 獨有的美學底蘊，採Tea Bar形式，提供完整的沏茶服務，並設置立飲邊桌。店內特地安排元茶師進駐，推出品牌經典藏茶「元紀熟普」、「金達摩生普洱茶」、「熟普奶茶」、「熟普奶茶」等冷熱茶款。

其中「元紀熟普」嚴選六大茶山百年古樹喬木，經十餘年陳化，湯色紅濃明亮，口感與香氣甘甜柔滑，帶有棗香、黑糖甜，散發濃郁木質底蘊，每杯110元起；人氣茶款「金達摩生普洱茶」具青梅香氣，入口後茶感強勁扎實，生津如泉湧，並帶有花香綻放，每杯150元。店內也以冰滴咖啡的萃取工藝，推出兩款冰滴茶「喜馬拉雅山融月紅茶」與「金達摩生普洱茶」，其他還有英式早餐茶、伯爵茶、洋甘菊茶與經典英式奶茶等品項，每杯100元起。

開幕首波，特別自即日起至8月31日期間，邀請擁有「elBulli」、「El Celler de Can Roca」等經歷的甜點名廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）獻上11款外帶甜點。包括有「松露提拉米蘇」、「蟹肉起司蛋糕」、「松露卡門貝爾」、「毛豆奶酪」、「松露瑪德蓮」、「水果磅蛋糕」、「咖啡金棗達克瓦茲」等品項，每份75元起。同時設計獨家「元．蜜禮盒」，一次可享受柚子磅蛋糕或玫瑰磅蛋糕，以及松露瑪德蓮、咖啡金棗達克瓦茲、巧克力費南雪、布列塔尼，每份980元。

「松露卡門貝爾」（左）與「蟹肉起司蛋糕」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
「松露卡門貝爾」（左）與「蟹肉起司蛋糕」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
「POUYUENJI HILLS寶元紀之丘」海鹽生巧克力與抹茶生巧克力。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
「POUYUENJI HILLS寶元紀之丘」海鹽生巧克力與抹茶生巧克力。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」正式開幕，首波由國際甜點主廚平塚牧人推出多款精美點心。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
「POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北」正式開幕，首波由國際甜點主廚平塚牧人推出多款精美點心。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
空間採「Tea Bar」形式，提供完整的沏茶服務。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
空間採「Tea Bar」形式，提供完整的沏茶服務。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
店內提供有松露瑪德蓮、咖啡金棗達克瓦茲，還有獨家「元．蜜禮盒」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
店內提供有松露瑪德蓮、咖啡金棗達克瓦茲，還有獨家「元．蜜禮盒」。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
針對愛茶人士，店內同步販售元紀熟普茶禮盒。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供
針對愛茶人士，店內同步販售元紀熟普茶禮盒。圖／POUYUENJI TAIPEI 寶元紀台北提供

甜點 咖啡

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