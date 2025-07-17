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PIAGET奢雅重塑新藝術風格！SHAPES of EXTRALEGANZA 頂級珠寶系列

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪報導
再度攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier創作的 Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。圖／PIAGET提供
再度攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier創作的 Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。圖／PIAGET提供

去年慶祝150周年時，就已感受到伯爵（PIAGET）頂級珠寶的轉變，隨著今年全新「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列亮相，我們即刻明白，那個前衛創新、大膽擁抱藝術、優雅又奢華的伯爵回來了！延續「EXTRALEGANZA」－由伯爵獨創、結合Extravaganza(豪奢、娛樂盛會)與 Elegance(優雅)的字彙意涵，重現品牌獨特風格精髓外，今年更進一步注入當代藝術的廓型與色彩美學，以大膽筆觸揮灑驚豔之作。

來到位於芳登廣場的伯爵私人公寓，完美揉合18世紀古典主義與當代藝術布置的空間裡，「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列無疑是最耀眼的瑰寶，強烈大膽的色彩與形狀，呼應陳設的家具、畫作與器物，呈現藝術生活的氛圍。

51新作 致敬上世紀藝術情誼

藝術生活並非憑空想像，那是上個世紀品牌第四代傳人伊芙‧伯爵(Yves Piaget)的日常。超現實主義的Salvador Dali、推動新寫實主義的Arman，以及普普藝術大師Andy Warhol等人，不僅是藝術家和藏家，也是與伊芙·伯爵共組「Piaget Society」的核心人物，他們的思想與對話賦予品牌前衛大膽的想像，並在鐘表設計大師Jean-Claude Gueit加持下，將伯爵珠寶創作在藝術設計領域推向前所未有的新高度。

「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列致敬這段品牌與藝術界的深刻情誼，並在傳承創意脈絡和擁抱前衛藝術下，打造51件新作，從普普藝術、歐普藝術，乃至80年代的孟菲斯風格中汲取靈感，以形為骨、色彩為魂，探索光影與質地，混搭雕塑與抽象概念的多元可能，每件作品都散發無畏、獨特、自由的風格魅力。

轉化經典 再攜手法國藝術匠人

60年代伯爵率先應用於表盤裝飾的彩色寶石，轉化為目眩神迷的Kaleidoscope Lights主題之作，紅紋石、杉石、綠玉髓等9種礦石，精細琢磨為厚薄不一的弧面切片，再精準鑲嵌拼接成光譜般的條紋圖案，極具視覺張力。70年代「回歸自然」風潮則在Flowing Curves主題中，流動成有機的黑色蛋白石星河，手工錘紋的白K金，呈現世家精湛的宮廷式雕刻飾紋(Decor Palace)精湛工藝。

孟菲斯設計風格的經典波浪鏡轉化成Wave Illusion主題作品，雙色金鑲嵌紅色與橙粉色尖晶石，創造了非傳統的幾何效果；同樣源自孟菲斯風格的Gleaming Shapes主題則以三角形和正方形，堆疊排列成另一經典－卡爾頓書櫃。充滿活力的色彩及不尋常幾何結構的還有Arty Pop主題，飽和鮮豔的哥倫比亞祖母綠閃耀著普普藝術的幾何瘋狂；Curved Artistry主題則讓人瞬間墜入以黃色藍寶石為中心的糖果色溫柔漩渦中。

此次伯爵也與兩位法國藝術家合作，一是取鑑懸浮動態藝術先驅Alexander Calder，由動態雕塑家Alex Palenski操刀的Endless Motion懸浮動態座鐘；另再次攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier，讓伯爵玫瑰創意盛開。

Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石羽飾戒指，攜手法國羽飾工藝大師 Nelly Saunier ，以天然羽毛作為裝飾，全球限量一件 。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石羽飾戒指，攜手法國羽飾工藝大師 Nelly Saunier ，以天然羽毛作為裝飾，全球限量一件 。圖／PIAGET提供
Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石戒指，鑲嵌枕形切割 E VVS1 主鑽，重約 3.02克拉。圖／PIAGET提供
Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石戒指，鑲嵌枕形切割 E VVS1 主鑽，重約 3.02克拉。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表，結合普普藝術風格，全球限量 8 只，鐫刻獨立編號。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表，結合普普藝術風格，全球限量 8 只，鐫刻獨立編號。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊，用鑽石勾勒出孟菲斯設計風格經典之作。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊，用鑽石勾勒出孟菲斯設計風格經典之作。圖／PIAGET提供
伯爵公寓布置與珠寶藝術主題呼應，桌上為Endless Motion 懸浮動態座鐘。陳若齡／攝影
伯爵公寓布置與珠寶藝術主題呼應，桌上為Endless Motion 懸浮動態座鐘。陳若齡／攝影
Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊，梨形D IF主鑽重3.01克拉，鑲有黃碧玉、綠蛇紋石、土耳其石、深藍色方鈉石等各式Cabochons 切割的裝飾性寶石，全球限量一件。 圖／PIAGET提供
Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊，梨形D IF主鑽重3.01克拉，鑲有黃碧玉、綠蛇紋石、土耳其石、深藍色方鈉石等各式Cabochons 切割的裝飾性寶石，全球限量一件。 圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊，鑲嵌單顆八角形切割斯里蘭卡黃色藍寶石，重約10.91克拉。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊，鑲嵌單顆八角形切割斯里蘭卡黃色藍寶石，重約10.91克拉。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊，強調金工與有機線條，鑲嵌19 顆花式切割黑蛋白石，主石為重約9.26克拉的枕形切割藍寶石，全球限量一件。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊，強調金工與有機線條，鑲嵌19 顆花式切割黑蛋白石，主石為重約9.26克拉的枕形切割藍寶石，全球限量一件。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊鍊墜，枕形哥倫比亞祖母綠主石重約 14.37克拉 ，可轉換為胸針。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊鍊墜，枕形哥倫比亞祖母綠主石重約 14.37克拉 ，可轉換為胸針。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金隕石綠玉髓耳環。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金隕石綠玉髓耳環。圖／PIAGET提供
Wave Illusion 18K玫瑰金及鉑金項鍊，轉化孟菲斯設計風格的波浪鏡，全球限量一件。圖／PIAGET提供
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Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石耳環。圖／PIAGET提供
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