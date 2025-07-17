PIAGET奢雅重塑新藝術風格！SHAPES of EXTRALEGANZA 頂級珠寶系列
去年慶祝150周年時，就已感受到伯爵（PIAGET）頂級珠寶的轉變，隨著今年全新「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列亮相，我們即刻明白，那個前衛創新、大膽擁抱藝術、優雅又奢華的伯爵回來了！延續「EXTRALEGANZA」－由伯爵獨創、結合Extravaganza(豪奢、娛樂盛會)與 Elegance(優雅)的字彙意涵，重現品牌獨特風格精髓外，今年更進一步注入當代藝術的廓型與色彩美學，以大膽筆觸揮灑驚豔之作。
來到位於芳登廣場的伯爵私人公寓，完美揉合18世紀古典主義與當代藝術布置的空間裡，「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列無疑是最耀眼的瑰寶，強烈大膽的色彩與形狀，呼應陳設的家具、畫作與器物，呈現藝術生活的氛圍。
51新作 致敬上世紀藝術情誼
藝術生活並非憑空想像，那是上個世紀品牌第四代傳人伊芙‧伯爵(Yves Piaget)的日常。超現實主義的Salvador Dali、推動新寫實主義的Arman，以及普普藝術大師Andy Warhol等人，不僅是藝術家和藏家，也是與伊芙·伯爵共組「Piaget Society」的核心人物，他們的思想與對話賦予品牌前衛大膽的想像，並在鐘表設計大師Jean-Claude Gueit加持下，將伯爵珠寶創作在藝術設計領域推向前所未有的新高度。
「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列致敬這段品牌與藝術界的深刻情誼，並在傳承創意脈絡和擁抱前衛藝術下，打造51件新作，從普普藝術、歐普藝術，乃至80年代的孟菲斯風格中汲取靈感，以形為骨、色彩為魂，探索光影與質地，混搭雕塑與抽象概念的多元可能，每件作品都散發無畏、獨特、自由的風格魅力。
轉化經典 再攜手法國藝術匠人
60年代伯爵率先應用於表盤裝飾的彩色寶石，轉化為目眩神迷的Kaleidoscope Lights主題之作，紅紋石、杉石、綠玉髓等9種礦石，精細琢磨為厚薄不一的弧面切片，再精準鑲嵌拼接成光譜般的條紋圖案，極具視覺張力。70年代「回歸自然」風潮則在Flowing Curves主題中，流動成有機的黑色蛋白石星河，手工錘紋的白K金，呈現世家精湛的宮廷式雕刻飾紋(Decor Palace)精湛工藝。
孟菲斯設計風格的經典波浪鏡轉化成Wave Illusion主題作品，雙色金鑲嵌紅色與橙粉色尖晶石，創造了非傳統的幾何效果；同樣源自孟菲斯風格的Gleaming Shapes主題則以三角形和正方形，堆疊排列成另一經典－卡爾頓書櫃。充滿活力的色彩及不尋常幾何結構的還有Arty Pop主題，飽和鮮豔的哥倫比亞祖母綠閃耀著普普藝術的幾何瘋狂；Curved Artistry主題則讓人瞬間墜入以黃色藍寶石為中心的糖果色溫柔漩渦中。
此次伯爵也與兩位法國藝術家合作，一是取鑑懸浮動態藝術先驅Alexander Calder，由動態雕塑家Alex Palenski操刀的Endless Motion懸浮動態座鐘；另再次攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier，讓伯爵玫瑰創意盛開。
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