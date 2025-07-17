PIAGET奢雅重塑新藝術風格！SHAPES of EXTRALEGANZA 頂級珠寶系列

去年慶祝150周年時，就已感受到伯爵（PIAGET）頂級珠寶的轉變，隨著今年全新「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列亮相，我們即刻明白，那個前衛創新、大膽擁抱藝術、優雅又奢華的伯爵回來了！延續「EXTRALEGANZA」－由伯爵獨創、結合Extravaganza(豪奢、娛樂盛會)與 Elegance(優雅)的字彙意涵，重現品牌獨特風格精髓外，今年更進一步注入當代藝術的廓型與色彩美學，以大膽筆觸揮灑驚豔之作。

來到位於芳登廣場的伯爵私人公寓，完美揉合18世紀古典主義與當代藝術布置的空間裡，「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列無疑是最耀眼的瑰寶，強烈大膽的色彩與形狀，呼應陳設的家具、畫作與器物，呈現藝術生活的氛圍。

51新作 致敬上世紀藝術情誼

藝術生活並非憑空想像，那是上個世紀品牌第四代傳人伊芙‧伯爵(Yves Piaget)的日常。超現實主義的Salvador Dali、推動新寫實主義的Arman，以及普普藝術大師Andy Warhol等人，不僅是藝術家和藏家，也是與伊芙·伯爵共組「Piaget Society」的核心人物，他們的思想與對話賦予品牌前衛大膽的想像，並在鐘表設計大師Jean-Claude Gueit加持下，將伯爵珠寶創作在藝術設計領域推向前所未有的新高度。

「SHAPES of EXTRALEGANZA」頂級珠寶系列致敬這段品牌與藝術界的深刻情誼，並在傳承創意脈絡和擁抱前衛藝術下，打造51件新作，從普普藝術、歐普藝術，乃至80年代的孟菲斯風格中汲取靈感，以形為骨、色彩為魂，探索光影與質地，混搭雕塑與抽象概念的多元可能，每件作品都散發無畏、獨特、自由的風格魅力。

轉化經典 再攜手法國藝術匠人

60年代伯爵率先應用於表盤裝飾的彩色寶石，轉化為目眩神迷的Kaleidoscope Lights主題之作，紅紋石、杉石、綠玉髓等9種礦石，精細琢磨為厚薄不一的弧面切片，再精準鑲嵌拼接成光譜般的條紋圖案，極具視覺張力。70年代「回歸自然」風潮則在Flowing Curves主題中，流動成有機的黑色蛋白石星河，手工錘紋的白K金，呈現世家精湛的宮廷式雕刻飾紋(Decor Palace)精湛工藝。

孟菲斯設計風格的經典波浪鏡轉化成Wave Illusion主題作品，雙色金鑲嵌紅色與橙粉色尖晶石，創造了非傳統的幾何效果；同樣源自孟菲斯風格的Gleaming Shapes主題則以三角形和正方形，堆疊排列成另一經典－卡爾頓書櫃。充滿活力的色彩及不尋常幾何結構的還有Arty Pop主題，飽和鮮豔的哥倫比亞祖母綠閃耀著普普藝術的幾何瘋狂；Curved Artistry主題則讓人瞬間墜入以黃色藍寶石為中心的糖果色溫柔漩渦中。

此次伯爵也與兩位法國藝術家合作，一是取鑑懸浮動態藝術先驅Alexander Calder，由動態雕塑家Alex Palenski操刀的Endless Motion懸浮動態座鐘；另再次攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier，讓伯爵玫瑰創意盛開。 Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石羽飾戒指，攜手法國羽飾工藝大師 Nelly Saunier ，以天然羽毛作為裝飾，全球限量一件 。圖／PIAGET提供 Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石戒指，鑲嵌枕形切割 E VVS1 主鑽，重約 3.02克拉。圖／PIAGET提供 Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表，結合普普藝術風格，全球限量 8 只，鐫刻獨立編號。圖／PIAGET提供 Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊，用鑽石勾勒出孟菲斯設計風格經典之作。圖／PIAGET提供 伯爵公寓布置與珠寶藝術主題呼應，桌上為Endless Motion 懸浮動態座鐘。陳若齡／攝影 Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊，梨形D IF主鑽重3.01克拉，鑲有黃碧玉、綠蛇紋石、土耳其石、深藍色方鈉石等各式Cabochons 切割的裝飾性寶石，全球限量一件。 圖／PIAGET提供 Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊，鑲嵌單顆八角形切割斯里蘭卡黃色藍寶石，重約10.91克拉。圖／PIAGET提供 Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供 Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊，強調金工與有機線條，鑲嵌19 顆花式切割黑蛋白石，主石為重約9.26克拉的枕形切割藍寶石，全球限量一件。圖／PIAGET提供 Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供 Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊鍊墜，枕形哥倫比亞祖母綠主石重約 14.37克拉 ，可轉換為胸針。圖／PIAGET提供 Curved Artistry 18K玫瑰金隕石綠玉髓耳環。圖／PIAGET提供 Wave Illusion 18K玫瑰金及鉑金項鍊，轉化孟菲斯設計風格的波浪鏡，全球限量一件。圖／PIAGET提供 Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供 Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石耳環。圖／PIAGET提供

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