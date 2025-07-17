打造烘焙業永續共榮！茆師傅開啟跨世代、跨國界的匠心接力賽

說起埔里印象，「Feeling18巧克力工房」無疑是這座山城小鎮最令人難忘的甜蜜地標，更有不少人為了Feeling18的巧克力、生吐司而專程來訪。創辦人茆晉（日牂）讓產品自己「說話」，融合試吃體驗與奉茶精神的待客之道，成功創生小鎮觀光並打造共榮商圈，成為企業與地方共好的最佳典範。

從未停下前進腳步的他，更投身於推動台灣烘焙業的共榮、共好，自主發起「茆師傅烘焙高峰會」，邀集頂尖烘焙職人齊聚一堂，共同交流技藝、分享心法，期望透過這樣的交流平台，激發更多烘焙新力的誕生。

職人精神：技藝、品質、誠信

今年邁入第四屆的「茆師傅烘焙高峰會」，以「匠心接力：烘焙新世代．技藝傳承與創新」為主題，延續前三屆成功凝聚業界向心力與創新研發成果的基礎，今年更首度攜手台中市糕餅同業公會共同擴大規模舉辦。活動廣邀來自全台的烘焙職人、青年學子及教育界代表齊聚一堂，現場座無虛席，氣氛熱烈。

此次職人陣容星光熠熠，包括Feeling18創辦人茆晉（日牂）師傅、烘焙傳奇吳寶春、烘焙匠人小林健吾、陳允寶泉第四代陳宇鴻、莎士比亞烘焙坊創辦人王鵬傑，以及世界麵包冠軍張泰謙等重量級講師，分別就品牌經營心法、產業創新趨勢與國際市場觀察深入分享，為與會者帶來一場兼具深度與啟發的知識盛宴。

對於「匠心接力」的意涵，茆師傅特別指出：「匠心的核心，不僅是技藝的純熟，更是對品質與誠信的執著。這場高峰會的目的，就是要讓這份精神在新世代手中延續、發光，甚至走得更遠。」

寶春師傅：夢想與改變是關鍵

長年致力於推廣台灣在地食材的世界麵包冠軍吳寶春師傅，於會中向與會貴賓分享他對烘焙與土地連結的深刻理念。他強調，「在地化×國際化」正是烘焙產業走向世界的最佳方程式，並期許未來的年輕師傅們能持續以台灣風味，在國際舞台上發光發熱。同時，他也鼓勵年輕學子勇敢踏入烘焙行列，不必畏懼挑戰。

寶春師傅更送給新世代兩個關鍵契機點：「夢想」與「改變」。他提到，每個人都應該思考自己人生的定義，找到真正的夢想；而在追夢的過程中，更要時時保有一顆好奇心，因為每一個「為什麼」的背後，都可能是驅動改變的起點。

利他主義 串起同業合作初衷

談起人才培育與傳承，茆師傅的雙眼隨即閃爍著光芒。向來樂於分享、熱心助人的他，早在十三年前便在南投發起「我愛閱讀」行動，鼓勵孩子透過閱讀換取巧克力，至今已有近2萬5000名學童參與。

其中，一位原本對閱讀毫無興趣的小學生，為了換取巧克力而開始翻開書本，最終一路考上頂尖大學，人生自此改寫。多年後，他回到埔里老家時，依然會回到這間曾改變他人生軌跡的巧克力店，這份感動更讓茆師傅確信，茁壯他人，就是創造未來的「靠山」。

茆師傅所秉持的「利他主義」，正是促成烘焙高峰會誕生的初衷。他認為，與其在產業中單打獨鬥，不如效法科技業的產業鏈模式，透過結盟合作，不僅能精進技術，更能以集體力量培育出更多優秀的接棒人才。

高峰會從最初由茆師傅一人自掏腰包籌辦，到如今有愈來愈多同業共同參與，已逐漸發展為串聯學界與業界的重要平台。許多來自技職院校的學生代表表示，能近距離聆聽烘焙職人的第一手分享，對未來職涯有深遠啟發，也讓他們真切體會「走出課本、走進實務」的學習價值。

而這場高峰會所激盪出的第一道火花，便是由茆師傅與團隊共同研發出的義式香橘水果麵包──潘納朵尼（Panettone）。這款在義大利風行超過500年的經典麵包，首次與埔里的百香果結合，激盪出截然不同的風味驚喜。今年10月，這款作品將代表台灣前往義大利參賽，團隊與所有高峰會成員都滿懷期待，希望再次為台灣摘下世界冠軍。而對國人來說，這份榮耀不必遠赴歐洲，在台灣就能嘗到與世界齊名的美味。 吳寶春師傅(右)以「在地化 × 國際化」讓台灣烘焙業走向世界。記者黃仕揚／攝影 由茆師傅與團隊共同研發出的義式香橘水果麵包──潘納朵尼（Panettone）。圖／業者提供 茆師傅相信，茁壯他人，就是創造未來的「靠山」。記者黃仕揚／攝影

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