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福泰飯店集團以 「福泰智遊，讓旅程更動人」為主軸 搶旅展商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「2025 台北夏季旅展」福泰飯店集團以 「福泰智遊，讓旅程更動人」為全新主軸，攜手旅人共同打造有溫度的回憶。圖／業者提供
「2025 台北夏季旅展」福泰飯店集團以 「福泰智遊，讓旅程更動人」為全新主軸，攜手旅人共同打造有溫度的回憶。圖／業者提供

「2025 台北夏季旅展」，將於 7月18日-7月21日 在台北世貿一館熱情登場。福泰飯店集團以 「福泰智遊，讓旅程更動人」為全新主軸，攜手旅人共同打造有溫度的回憶。

福泰飯店集團表示，相信，旅人的每一次停留，都是溫柔對待生活的方式；每一段旅途，都是重新認識自我與世界的過程。透過貼心的服務與在地的人文風情，福泰致力於為旅人們打造一段段有溫度、有故事的回憶。

今年旅展現場，福泰也將帶來獨家優惠與驚喜活動，邀請旅人親臨攤位，感受福泰對 「智遊」理念的全新詮釋，一起讓旅行成為生活中最動人的篇章。

推出的「寄出想說的話，讓記憶不只存在照片裡」，為帶來更深層的互動式體驗，福泰在實體旅展攤位，限時打造「明信片郵局」 主視覺，邀請來訪旅客寫下心情，無論是想對旅伴說的感謝，或是給自己的鼓勵，讓旅途留下無可取代的註解。

現場也將贈送唯美設計款明信片，讓每一份情感都能真實落筆。書寫完畢投入郵筒後，福泰將免費協助代寄，讓心意穿越距離，傳遞彼此的溫度、共享旅程。

另外，旅展超值限定！「聯合住宿券只要 NT$1,999，六大飯店任你選」包含彰化福泰商務飯店、翡翠灣渡假飯店、華安大飯店、桔子商旅三間分館（嘉義文化店、台北西門店、台北西門漢中店）；不論是出差商務客，還是朋友揪團、家庭出遊，因應不同旅程目的，皆可自由安排選擇。

此外，各館店同步祭出「專屬優惠」，汐止福泰精緻下午茶、山形閣舒壓溫泉泡湯、彰化福泰在地風味農食、翡翠灣渡假飯店無敵海景…等等，一券在手，陪您輕鬆啟程。

福泰飯店集團各館店同步祭出「專屬優惠」。圖／業者提供
福泰飯店集團各館店同步祭出「專屬優惠」。圖／業者提供
館店同步祭出「專屬優惠」，如汐止福泰推出精緻下午茶。圖／業者提供
館店同步祭出「專屬優惠」，如汐止福泰推出精緻下午茶。圖／業者提供

旅展 住宿券

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