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沙發都被躺時尚了 艾瑪史東、鄭好娟LV廣告化身「臥美人」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025秋冬女裝系列形象廣告，由品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）與鄭好娟（Hoyeon）擔綱演出、攝影師伊森詹姆斯格林Ethan James Green掌鏡拍攝，捕捉了品牌女裝藝術總監Nicolas Ghesquière於秀場中所構思營造的旅行氛圍。

2025–2026 秋冬系列中亮相的Express包，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的最新力作，實用又優雅的設計，象徵搭上鐵道旅程中的冒險與想像，也是路易威登製作行李箱的嶄新篇章。Express包款以於1930年代路易威登經典手袋Speedy最早的名稱為名，如今以粒面皮革與絲絨手感小牛皮重新演繹，細節暈以品牌經典元素製作，包括手柄與鑰匙圈上的Monogram帆布、金色鎖頭扣緊的雙拉鍊設計，以及Monogram緹花內襯。

2025秋冬女裝系列與Express包款將於7月25日起開放線上預購，並且在全球指定專門店進行獨家搶先鑑賞活動；全系列2025秋冬女裝則將自8月1日起在全球專門店上市。

艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東演繹路易威登2025秋冬女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供

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