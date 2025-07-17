父親節送Dior高辨識度經典 包包、腕表實用又帥氣
父親即將到來，Dior精選經典設計、全新Diorling膠囊系列、Chiffre Rouge腕表以及Gem Dior珠寶，為辛勞的父親奉上最具品味的佳節好禮。
擁有CD標誌的B30 Countdown運動鞋、戒指與棒球帽，以及裝飾標誌性Dior Oblique圖騰的Dior Gravity系列包款與皮件，是讓爸爸面子十足的隨身配件。Oblique圖騰不僅為Dior Daily郵差包、皮帶及小皮件注入獨特風格，此圖騰亦運用在緹花帆布與其他材質，點綴於Saddle單肩背包、圍巾、鑰匙圈與B27 Uptown運動鞋之上，不論正式或休閒，都能為整體搭配畫龍點睛。
而將以親暱稱呼「Darling」為靈感延伸的Diorling膠囊男裝系列，無疑也是表達心意的好選擇，透過飾有品牌標誌性的手寫風格簽名字樣，以印花、刺繡方式妝點於T恤、襯衫、套裝、丹寧單品與Teddy外套等單品上，從天藍色到迪奧先生鍾愛的灰色與經典黑色組成基本視覺，全系列即將在7月31日正式上市。
融入了Dior最具代表性的元素的Chiffre Rouge系列腕表，以迪奧先生視為「生命的色彩」的醒目紅色和幸運數字「8」為特色，錐形表殼更呈現出別具一格的建築式不對稱美學。2025年三個全新版本各限量100只，表盤裝飾漸變紅色調， 並融入Dior經典的籐格紋元素，籐格紋更妝點自動盤及可替換的橡膠表帶。
Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane以不對稱與大自然為啟發的Gem Dior珠寶系列的輪廓是取材於訂製服與大自然間的微妙和諧的結合，靈感源自於迪奧先生工作室牆上的織物布料，並融入地層礦物、寶石的形式重新詮釋演繹，這些多面層次的呈現創造出「亂中有序」，也彰顯黃金散發的獨特光輝。
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