父親節送Dior高辨識度經典 包包、腕表實用又帥氣

父親即將到來，Dior精選經典設計、全新Diorling膠囊系列、Chiffre Rouge腕表以及Gem Dior珠寶，為辛勞的父親奉上最具品味的佳節好禮。

擁有CD標誌的B30 Countdown運動鞋、戒指與棒球帽，以及裝飾標誌性Dior Oblique圖騰的Dior Gravity系列包款與皮件，是讓爸爸面子十足的隨身配件。Oblique圖騰不僅為Dior Daily郵差包、皮帶及小皮件注入獨特風格，此圖騰亦運用在緹花帆布與其他材質，點綴於Saddle單肩背包、圍巾、鑰匙圈與B27 Uptown運動鞋之上，不論正式或休閒，都能為整體搭配畫龍點睛。

而將以親暱稱呼「Darling」為靈感延伸的Diorling膠囊男裝系列，無疑也是表達心意的好選擇，透過飾有品牌標誌性的手寫風格簽名字樣，以印花、刺繡方式妝點於T恤、襯衫、套裝、丹寧單品與Teddy外套等單品上，從天藍色到迪奧先生鍾愛的灰色與經典黑色組成基本視覺，全系列即將在7月31日正式上市。

融入了Dior最具代表性的元素的Chiffre Rouge系列腕表，以迪奧先生視為「生命的色彩」的醒目紅色和幸運數字「8」為特色，錐形表殼更呈現出別具一格的建築式不對稱美學。2025年三個全新版本各限量100只，表盤裝飾漸變紅色調， 並融入Dior經典的籐格紋元素，籐格紋更妝點自動盤及可替換的橡膠表帶。

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane以不對稱與大自然為啟發的Gem Dior珠寶系列的輪廓是取材於訂製服與大自然間的微妙和諧的結合，靈感源自於迪奧先生工作室牆上的織物布料，並融入地層礦物、寶石的形式重新詮釋演繹，這些多面層次的呈現創造出「亂中有序」，也彰顯黃金散發的獨特光輝。 Dior Chiffre Rouge Black Ultramatte 41毫米計時碼表，57萬元。圖／Dior提供 Dior Chiffre Rouge Black Ultramatte 38毫米自動上鍊腕表，36萬元。圖／Dior提供 Dior Daily黑色Gravity皮革中型翻蓋郵差包，98,000元。圖／Dior提供 Gem Dior玫瑰金戒指，92,000元。圖／Dior提供 Dior B27 Uptown白色Oblique小牛皮低筒運動鞋，37,000元。圖／Dior提供 Diorling膠囊系列Saddle 黑色Oblique緹花郵差包，83,000元。圖／Dior提供 Gem Dior 18K金戒指，92,000元。圖／Dior提供 Dior Saddle黑色Oblique緹花單肩包，73,000元。圖／Dior提供 Gem Dior 18K白金戒指，99,000元。圖／Dior提供 模特兒配戴Gem Dior系列戒指。圖／Dior提供 Diorling膠囊系列Saddle灰黑色Oblique緹花雙開皮夾，21,000元。圖／Dior提供 Dior Saddle黑色Oblique緹花單肩包，73,000元。圖／Dior提供

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