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鳳小岳談感情觀引網友共鳴 被封「真正懂愛情的人」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
本來就是針織衫愛好者的鳳小岳，穿著Abercrombie & Fitch粉色針織開襟上衣搭配休閒長褲。記者林士傑／攝影
本來就是針織衫愛好者的鳳小岳，穿著Abercrombie & Fitch粉色針織開襟上衣搭配休閒長褲。記者林士傑／攝影

Abercrombie & Fitch台灣首家獨立店門市，今天正式進駐台北東區商圈開幕，帶來兩層樓總面積逾百坪的空間，以度假氛圍呈現。鳳小岳今天身穿A&F粉紅色針織衫搭配直筒休閒褲出席開幕剪綵，他說很喜歡身上這種輕鬆自在卻可以穿出自信的風格。

鳳小岳談到「Abercrombie & Fitch現在的風格和以前很不一樣，我現在很喜歡他們出的針織衫，另外像是短褲、寬版牛仔褲我覺得穿起來都會很舒服。」至於逛店感想，他說「我覺得樓梯設計、沙發設計很舒服，好像在飯店或是度假的感覺，在這麼熱的夏天，我覺得開一間這樣的店，我覺得進去心情就非常好。」

最近他上podcast節目大聊感情觀，當中他談到「如果一直在換伴侶，其實是在跟自己談戀愛，並不是對方；因為，談到一個程度，遇到問題，不想為對方改變，因為改變是不舒服的。」他分享的這段話在社群引起網友的共鳴，認為「鳳小岳是真正懂愛情的人」、「是一種成長後的感情態度」、「鳳小岳太會講故事、超級加分」、「他這段很值得聽」。對網友的回應，鳳小岳表示，「謝謝大家，我希望分享一些心得給大家，送上一些讓大家都不孤單的正能量」，順勢笑說「來看專場（樂團演出），保證讓大家不失望。」

他也談到最近的工作狀態，他最近都在錄音室工作，接下來陸續會發單曲，八月在台北、台中都有演出，預計年底會開始拍攝一部非常非常熱血的電影。另外，他也談到與瑞士導演合作的公路電影《陌路兄弟》，很多花蓮美景盡收眼底，他真心推薦這部電影。

本來就是針織衫愛好者的鳳小岳，穿著Abercrombie & Fitch粉色針織開襟上衣搭配休閒長褲。記者林士傑／攝影
本來就是針織衫愛好者的鳳小岳，穿著Abercrombie & Fitch粉色針織開襟上衣搭配休閒長褲。記者林士傑／攝影
Abercrombie & Fitch台灣首家獨立店門市進駐台北東區商圈。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台灣首家獨立店門市進駐台北東區商圈。圖／Abercrombie & Fitch提供
鳳小岳（左起）、Abercrombie & Fitch集團亞太區總裁Mr. Steven Sare、onefifteen初衣食午Vice President Ms. Eliza Yang楊詠晴一起為Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店開幕剪綵。記者林士傑／攝影
鳳小岳（左起）、Abercrombie & Fitch集團亞太區總裁Mr. Steven Sare、onefifteen初衣食午Vice President Ms. Eliza Yang楊詠晴一起為Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店開幕剪綵。記者林士傑／攝影
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店呈現有如度假氛圍的空間。記者林士傑／攝影
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店呈現有如度假氛圍的空間。記者林士傑／攝影

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