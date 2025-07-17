肉量免費加量50%、點套餐送小菜！「八色烤肉mini」進駐DREAM PLAZA

韓國八色烤肉獨食餐飲品牌「八色烤肉mini」將於7月25日進駐統一DREAM PLAZA。為慶祝新店開幕，凡點購「韓式醬淋烤牛肉」可享肉量免費增加50%；此外還有「點套餐送韓式小菜兌換券」、「加會員免費升級韓式紫米拌飯」等多重優惠。

「八色烤肉mini」自2022年於台北101開設台灣首間門市，至今已在全台拓展8間據點，店內主打專為單人設計的韓式烤肉，結合各式韓式小吃及韓式鍋物，讓獨食族群也能輕鬆享用。除了「招牌八色烤肉」套餐之外，另外還有直火嫩烤豬頸肉、韓式醬淋烤牛肉、八色海陸雙饗等不同菜色。

「八色烤肉mini 統一DREAM PLAZA門市」將伴隨統一DREAM PLAZA同步開幕，新門市更首度推出「菜換肉」服務，包括小菜與生菜可免費更換為嫩煎雞腿肉，搭配更加靈活。為慶祝新店開幕，7月25日至7月27日點購「醬淋烤牛肉」即享免費增量50%，每日限量30份；7月25日至7月31日，到店消費任一主餐，即贈「韓式小菜兌換券」1張，價值50元，送完為止；7月25日至8月31日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，價值30元。

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