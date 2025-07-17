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台灣虎航今天開航桃園-石垣島航線 每周兩班直飛日本馬爾地夫
台灣虎航今天開航桃園-石垣島航線，也是台灣虎航目前直飛日本的第23個航點，為慶祝此航線首航，沖繩縣石垣市今天在石垣島機場舉辦首航慶祝活動，台灣虎航董事長黃世惠受邀前往參與。所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由沖繩單位特別準備的沖繩紀念布包乙個。
黃世惠表示，石垣島以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘與豐富的海洋生態聞名，素有「日本馬爾地夫」美譽。透過此新航線，旅客僅需短短1個小時的飛行時間，即可輕鬆抵達這處海島秘境，盡情享受陽光與海的悠閒假期。
台灣虎航指出，桃園-石垣島航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT-736，每周四、七的中午12:00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT-737，每周四、七的下午14:50自石垣島機場起飛。
隨著航線拓展與運能提升，台灣虎航本周也迎來第24梯次客艙組員的報到，接下來將進行為期3個月的專業訓練，相信未來隨著新成員的加入，將為旅客帶來更優質的飛航體驗。
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