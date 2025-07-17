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影／華麗貴公子任嘉倫現身巴黎傳奇麗池酒店 TASAKI重現上流社會黃金年代

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供

日本奢華珠寶品牌 TASAKI 於巴黎高級訂製時裝周期間，發表最新TASAKI HAUTE JOAILLERIE頂級高級珠寶系列，5套珠寶設計分別環繞紅寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石珍珠等五大珍稀寶石為發想；而TASAKI與傳奇級RITZ PARIS巴黎麗池酒店合作的「RITZ PARIS par TASAKI」第五季新作也在首度亮相，延續去年發表的主題「Nouvelle Ère」，續寫酒店黃金年代華麗氛圍的新篇章。

自1954年創立以來，TASAKI的設計始終以珍珠與鑽石為核心，設計兼具現代感與前衛風格；而位在芳登廣場（Place Vendôme）的巴黎地標麗池酒店（RITZ PARIS）創立127年來，不僅是文化名人、藝術家與永恆偶像最鍾愛的社交場所，，更因為曾有如香奈兒女士等知名住客，被譽為全球最具代表性的酒店，是法式優雅與奢華的象徵。

「如果這些永恆的偶像生活在當代，他們會佩戴什麼樣的珠寶？」延續去年發表的主題「Nouvelle Ère」。第五季RITZ PARIS par TASAKI全新系列從黃金年代的華麗氛圍汲取靈感，描繪今日先驅者的珠寶樣貌，探索形塑未來的能量與和諧之美。每件作品皆透過TASAKI獨有的精湛工藝與大膽創意，為充滿光芒、優雅醒目的新紀元揭開序幕。

Lumineux珍珠長項鍊與耳環，靈感源自巴黎麗池酒店創辦人César Ritz 所打造的璀璨晚宴與魔幻氛圍，作品以流動的金屬線條薈萃閃耀鑽石與Akoya珍珠，演繹噴泉飛濺的光影意象。麗池酒店標誌性的旋轉樓梯，則啟發了Scintillement系列的設計，清新明亮的金絲雀碧璽與柑橘石榴石彷彿輕盈的步履凌波而上，體現上流社會的華麗風範與現代感的俐落風格。

Unisson則是向1920年代巴黎充滿創造力與自由精神的女性致敬的系列。大小不同的雙層珍珠短鏈勾勒出蕾絲般的曲線，搭配和鑽石不對稱鑲嵌的藍紫色坦尚石、天藍色海水藍寶、與甜美的粉紅碧璽，勾勒出靈動與輕盈的美感；耳環和戒指則以花式鑽石組成的圖騰與彩色寶石相輝映，為新時代詮釋細膩優雅的風采。最後，匯聚繽紛彩色寶石的Harmonie系列以當代視角詮釋1920年代引領社交風潮的女性力量，透過圓潤珍珠的虹彩與切面彩寶的鮮明對比，賦予女性自信與魅力。

Ritz Paris par TASAKI系列Unisson海水藍寶手鍊。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson海水藍寶手鍊。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Scintillement戒指。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Scintillement戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
TASAKI於巴黎麗池酒店發表「RITZ PARIS par TASAKI」第五季全新珠寶創作。圖／TASAKI提供
TASAKI於巴黎麗池酒店發表「RITZ PARIS par TASAKI」第五季全新珠寶創作。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Harmonie胸針。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Harmonie胸針。圖／TASAKI提供
TASAKI於巴黎麗池酒店發表「RITZ PARIS par TASAKI」第五季全新珠寶創作。圖／TASAKI提供
TASAKI於巴黎麗池酒店發表「RITZ PARIS par TASAKI」第五季全新珠寶創作。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
TASAKI品牌代言人任嘉倫出席RITZ PARIS par TASAKI全新第五季高級珠寶發表會。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Harmonie項鍊。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Harmonie項鍊。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson坦桑石胸針。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson坦桑石胸針。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson坦桑石戒指。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson坦桑石戒指。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Scintillement柑橘石榴石項鍊。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Scintillement柑橘石榴石項鍊。圖／TASAKI提供
RitzParisparTASAKI系列Lumineux耳環。圖／TASAKI提供
RitzParisparTASAKI系列Lumineux耳環。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson粉紅碧璽項鍊。圖／TASAKI提供
Ritz Paris par TASAKI系列Unisson粉紅碧璽項鍊。圖／TASAKI提供

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