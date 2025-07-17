影／華麗貴公子任嘉倫現身巴黎傳奇麗池酒店 TASAKI重現上流社會黃金年代
日本奢華珠寶品牌 TASAKI 於巴黎高級訂製時裝周期間，發表最新TASAKI HAUTE JOAILLERIE頂級高級珠寶系列，5套珠寶設計分別環繞紅寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石與珍珠等五大珍稀寶石為發想；而TASAKI與傳奇級RITZ PARIS巴黎麗池酒店合作的「RITZ PARIS par TASAKI」第五季新作也在首度亮相，延續去年發表的主題「Nouvelle Ère」，續寫酒店黃金年代華麗氛圍的新篇章。
自1954年創立以來，TASAKI的設計始終以珍珠與鑽石為核心，設計兼具現代感與前衛風格；而位在芳登廣場（Place Vendôme）的巴黎地標麗池酒店（RITZ PARIS）創立127年來，不僅是文化名人、藝術家與永恆偶像最鍾愛的社交場所，，更因為曾有如香奈兒女士等知名住客，被譽為全球最具代表性的酒店，是法式優雅與奢華的象徵。
「如果這些永恆的偶像生活在當代，他們會佩戴什麼樣的珠寶？」延續去年發表的主題「Nouvelle Ère」。第五季RITZ PARIS par TASAKI全新系列從黃金年代的華麗氛圍汲取靈感，描繪今日先驅者的珠寶樣貌，探索形塑未來的能量與和諧之美。每件作品皆透過TASAKI獨有的精湛工藝與大膽創意，為充滿光芒、優雅醒目的新紀元揭開序幕。
Lumineux珍珠長項鍊與耳環，靈感源自巴黎麗池酒店創辦人César Ritz 所打造的璀璨晚宴與魔幻氛圍，作品以流動的金屬線條薈萃閃耀鑽石與Akoya珍珠，演繹噴泉飛濺的光影意象。麗池酒店標誌性的旋轉樓梯，則啟發了Scintillement系列的設計，清新明亮的金絲雀碧璽與柑橘石榴石彷彿輕盈的步履凌波而上，體現上流社會的華麗風範與現代感的俐落風格。
Unisson則是向1920年代巴黎充滿創造力與自由精神的女性致敬的系列。大小不同的雙層珍珠短鏈勾勒出蕾絲般的曲線，搭配和鑽石不對稱鑲嵌的藍紫色坦尚石、天藍色海水藍寶、與甜美的粉紅碧璽，勾勒出靈動與輕盈的美感；耳環和戒指則以花式鑽石組成的圖騰與彩色寶石相輝映，為新時代詮釋細膩優雅的風采。最後，匯聚繽紛彩色寶石的Harmonie系列以當代視角詮釋1920年代引領社交風潮的女性力量，透過圓潤珍珠的虹彩與切面彩寶的鮮明對比，賦予女性自信與魅力。
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