Acne Studios東京旗艦店全新改裝 聯手陶藝家桑田卓郎打造前衛單品

源自北歐的時尚品牌Acne Studios日前為東京青山的旗艦店完成遷址並擴大營業，空間設計由品牌創意總監Jonny Johansson與瑞典建築事務所Halleroed共同完成，品牌除了與當代日本陶藝家桑田卓郎（Takuro Kuwata）合作、推出一系列創意陶器，店內並同步發表2025秋冬系列，成為東京時尚購物的踩點之選。

三層樓的空間外觀使用了帶粉色調的花崗岩，空間設計則將兩層樓空間展現了鬆弛有度的感受反差：上層空間較為緊密、地下一層則較為開闊明亮，同時空間內被亮面粉紅漆皮或拼貼織布包覆的波浪形座椅出自Max Lamb，而獨特的訂製條狀燈具則來自設計師Benoit Lalloz。Acne Studios的創意總監Jonny Johansson表示，品牌在青山地區已有15年歷史，「這個地區有種無法取代的魅力，讓我們想創造一個如家一般的空間，溫暖、開放，幾乎像是一所創意學校。我們希望它更具民主感，更加親切和包容。」

早早獲得時尚圈青睞的日本陶藝家桑田卓郎（Takuro Kuwata）過往風格結合了古典的「侘寂」意識、修復器物的「金繼」藝術，但用色、造型、整體大膽前衛。本次桑田卓郎並與Jonny Johansson合作，將Acne Studios經典單品如Camero包、「視覺錯視丹寧」（trompe-l’oeil denim）與小型皮件加以改造，也新穎、也前衛，一如Acne Studios的品牌調性。

時尚迷如果最近前往東京旅遊，是不是也來去青山區Acne Studios專賣店走跳跳逛逛呢？地址則為：5 Chome-3-2 Minamiaoyama, Minato City, Tokyo。 Acne Studios膠囊系列Takuro Kuwata聯名「視覺錯視丹寧」褲，價格店洽。圖／Acne Studios提供 空間內用色、造型大膽奇趣的藝術品，出自日本陶藝家桑田卓郎之手。圖／Acne Studios提供 Acne Studios膠囊系列Camero包款，價格店洽。圖／Acne Studios提供 日本陶藝家桑田卓郎善長結合日本傳統修繕器物的「金繼」技術與「侘寂」美學意識。圖／Acne Studios提供 Acne Studios膠囊系列Camero包款，表現加以物理或錯視的裝飾效果，挑戰虛實之間的趣味性。圖／Acne Studios提供

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