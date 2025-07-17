7-ELEVEN聯手星宇航空！「聯名點心、宮古航線主題美食」7/23開賣

暑期美食再添新亮點，7-ELEVEN自7月23日起攜手星宇航空跨界聯名，以「旅途的美味」為靈感推出4款全新話題商品，同步推出uniopen會員專屬「OPENPOINT點數驚喜抽」活動，憑OPENPOINT點數可抽飛往美國、日本、宮古島等夢幻航點的雙人機票與住宿好禮。

搭乘星宇航空旅遊，最讓人期待就屬旅途中的各種美好體驗，本次7-ELEVEN以航空旅程為靈感，推出「起飛吧！奶油餐包（售價39元）」，餐包外皮柔軟Q彈、內餡濃郁滑順；為慶祝星宇航空將於8月下旬開通「台北直飛宮古島」航線，此次特別針對熱情的琉球島國開發一系列主題商品，首推「明太子火腿厚蛋飯糰（售價69元）」，飽滿內餡選用厚切火腿肉與烤蛋，搭配香Q白飯與鹹香海苔，添加濃郁明太子醬，濃濃炙燒風味；甜點則有「黑糖麻糬千層塔（售價55元）」，採用時下最夯花朵造型搭配質感包裝，使用日本沖繩黑糖內餡且布丁內餡不加一滴水，濃郁奶香還能咬到黑糖麻糬丁點綴。

為滿足民眾搭餐飲品需求，與星宇航空獨家聯名推出「立頓海鹽檸檬綠茶（售價35元）」，使用日本沖繩縣海鹽和在地檸檬原汁，酸甜解膩最適合酷暑飲用，7月21日至9月2日更加入飲料抽抽樂優惠，有機會最低用0元品嚐沖繩限定風味。

除了美食和飲料，本次合作延伸到線上活動，7-ELEVEN寵愛會員持續放大點數效益，OPENPOINT APP推出「點數驚喜抽」抽藝人見面會、航空哩程、運動賽事、3C商品等活動，今年已累積近70萬人次參與，自7月23日起7-ELEVEN將與星宇航空合作用OPENPOINT點數抽美國和日本之旅。uniopen會員於OPENPOINT APP自7月23日至8月5日23:59使用10點OPENPOINT點數進行驚喜抽，即可抽台北出發至美國不限航點雙人經濟艙單點來回機票、台北出發至宮古島雙人經濟艙單點來回機票、台北出發至宮古島雙人經濟艙單點來回機票加希爾頓沖繩宮古島渡假村之旅，皆為1人中獎2人同行的雙人行程，活動期間內不限次數兌換，快上 OPENPOINT APP 參加《10點解鎖夢想之旅》，詳細活動辦法可於7月23日請上OPENPOINT APP專屬頁面查詢。 7-ELEVEN新推出「立頓海鹽檸檬綠茶」，使用日本沖繩縣海鹽和在地檸檬原汁，7月21日起至9月2日更加入飲料抽抽樂優惠，有機會最低用0元品嚐沖繩限定風味。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN與星宇航空跨界聯名，自7月23日起新推出「起飛吧！奶油餐包」，餐包外皮柔軟Q彈、內餡濃郁滑順。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自7月23日起攜手星宇航空，以「旅途的美味」做為靈感與星宇航空跨界聯名推出4款全新話題商品。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN與星宇航空跨界聯名，自7月23日起新推出「黑糖麻糬千層塔」，採用時下最夯花朵造型搭配質感包裝，使用日本沖繩黑糖內餡且布丁內餡不加一滴水，濃郁奶香還能咬到黑糖麻糬丁點綴。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN與星宇航空跨界聯名，自7月23日起新推出「明太子火腿厚蛋飯糰」，飽滿內餡選用厚切火腿肉與烤蛋，搭配香Q白飯與鹹香海苔，添加濃郁明太子醬。圖／7-ELEVEN提供 7月23日起7-ELEVEN將與星宇航空合作推出uniopen會員專屬「OPENPOINT點數驚喜抽」活動，憑OPENPOINT點數可抽飛往美國、日本、宮古島等夢幻航點的雙人機票與住宿好禮。圖／7-ELEVEN提供

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