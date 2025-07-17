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阿嬤級懷舊風好物？Buccellati古典手拿晚宴包 再現義式手工精髓

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Buccellati黑色天鵝絨球形珠寶晚宴包，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati黑色天鵝絨球形珠寶晚宴包，價格店洽。圖／Buccellati提供

骨董之所以令人懷念，不單因為時間的不再復返，而是過往年代流傳至今的美、令人心頭暖暖。義大利高級珠寶品牌Buccellati於Paris High Jewellery Week之際發表了三款Capsule系列珠寶晚宴包，融合珍稀布料、刺繡與寶石鑲嵌，展現品牌家族代代相承的工匠精神。

1920至1930年代，Buccellati家族中的Mario Buccellati曾以獨特眼光，委由工匠運用天鵝絨與東方絲綢、搭配黃金、寶石鑲嵌與刺繡技藝，讓晚宴包成為米蘭斯卡拉歌劇院（La Scala Theatre）的造型風潮之選，當時Buccellati工坊更座落於歌劇院門口，見證了社交、藝術與時尚風華的此一盛會。1950年代，Mario Buccellati再將晚宴包加入簡約線條與異材質，並由其子Gianmaria Buccellati再發展出多幾何構圖的設計。

Buccellati近日則發表了第三代Capsule珠寶晚宴包，並帶來三種設計。一款為使用綠天鵝絨材質與絎縫設計的矩形珠寶晚宴包、並鑲嵌凸圓形切割紅碧璽的扣環，雍容華貴、也令人聯想到祖母綠的深邃古典；第二款則為黑天鵝絨矩形款，在扣環上點綴以精巧的Opera吊墜，讓晚宴包更接近一款大量體、隨身攜帶的高級珠寶；第三款則展現了現代的前衛視野：一款黑天鵝絨球形珠寶晚宴包，包款的本體為正圓形、並搭配正圓形的黃金勾環，可讓手腕自由穿過、優雅從容，包款表面並飾以雙排三角與花環圖騰的鑽石鑲嵌。

從古典傳承至今，並將頂級金工融入珠寶晚宴包設計，一只隨身的珠寶晚宴包不僅具造型意義，更展現了Buccellati與義大利工藝的華美風采，歷久彌新。

結合高級布料、貴金屬與寶石鑲嵌，讓Buccellati的珠寶晚宴包獨一無二、散發義大利的華美與藝術性。圖／Buccellati提供
結合高級布料、貴金屬與寶石鑲嵌，讓Buccellati的珠寶晚宴包獨一無二、散發義大利的華美與藝術性。圖／Buccellati提供
Buccellati綠天鵝絨材質與絎縫設計的矩形珠寶晚宴包，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati綠天鵝絨材質與絎縫設計的矩形珠寶晚宴包，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati黑色天鵝絨晚宴珠寶包，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati黑色天鵝絨晚宴珠寶包，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati曾在2001年發表、由Gianmaria Buccellati主導的Vintage風格晚宴包。圖／Buccellati提供
Buccellati曾在2001年發表、由Gianmaria Buccellati主導的Vintage風格晚宴包。圖／Buccellati提供

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