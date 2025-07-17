歡慶國際冰淇淋日！「全家」Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔「限時3天買1送1」

一年一度的「國際冰淇淋日」即將到來，被網友封為「被便利商店耽誤的霜淇淋專賣店」的全家便利商店再出招，7月18日至7月20日連續3天推出Fami!ce霜淇淋買一送一限時優惠；7月23日起「全家」更限量開賣最新打卡神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，凡購買Fami!ce霜淇淋或Fami奶昔即可以99元優惠價入手，是今夏PO文蓋樓、拍照曬圖最潮配件。此外，「全家」7月18日至7月20日同步推出康康五限時優惠活動，包含Let’s Tea、哈根達斯、百吉雪糕等多款人氣冰品與飲品享同品項買一送一起優惠。

「全家」早於2013年即創業界之先開賣「Fami!ce霜淇淋」，隨即帶動全台霜淇淋旋風，憑藉創新口味、跨界聯名、百變療癒造型三大策略累積穩定人氣，平均每月熱銷突破200萬支。「全家」Fami!c霜淇淋以鮮乳坊聯名「莊園牛奶霜淇淋」與經典人氣口味「比利時巧克力霜淇淋」最為膾炙人口；今年更持續以「月月上新品」打造話題黏著力，近期話題新品「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」清爽不膩、回甘有層次，一推出即引爆社群話題，短短兩週熱銷破百萬支，隨盛夏腳步將進一步推升買氣熱度。

每年7月第3個星期天為「國際冰淇淋日（National Ice Cream Day）」，「全家」今年特別串連實體與線上雙渠道，自7月18日至7月20日限時3天推出Fami!ce霜淇淋買一送一活動，活動期間至「全家」實體店舖購買即享買一送一優惠（不可寄杯）；APP「隨買跨店取」平台亦同步開賣，每位會員限購1組，兌換期限至8月10日。此外，7月18日至7月20日「全家」實體店舖更加碼推出Fami奶昔買一送一優惠。

為回應Fami!ce霜淇淋廣大粉絲的熱烈敲碗，7月23日起「全家」正式開賣Fami!ce霜淇淋潮拍配件「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，以交通錐為靈感打造潮趣外型，經典橘紅色造型，視覺吸睛度滿點，無論是戶外打卡、辦公桌療癒擺飾，或作為社群美照小道具都恰到好處。7月23日起於「全家」購買Fami!ce霜淇淋或Fami奶昔，即可加價99元入手「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，數量有限、售完為止。

夏日週末不只有Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔的沁涼回饋，「全家」康康五同步登場，7月18日至7月20日週末五、六、日，Let’s Tea柳橙香柚綠茶、FamiCollection竹炭天然鹼性水2.5L、百吉×COCO奶茶三兄弟雪糕、葡萄王康貝特能量飲料等指定商品享同品項買一送一；哈根達斯薄荷可可餅乾雪糕則享買二送二優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 7月23日起全家便利商店限量開賣「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，凡購買Fami!ce霜淇淋或Fami奶昔即可以99元優惠價入手，數量有限、售完為止。圖／全家便利商店提供 歡慶國際冰淇淋日，全家便利商店實體店舖7月18日至7月20日加碼推出Fami奶昔買一送一優惠。圖／全家便利商店提供

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