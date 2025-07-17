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麥卡倫攜手飲食生活作家葉怡蘭 詮釋台灣感性「甜蜜新浪潮」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
頂級雪莉酒品牌瓦德比諾（Valdespino）的「Pedro Ximenez El Candado」極為濃郁的西班牙式熱情甜美，完美契合高甜度的甜點，甚至能作為醬汁，為甜點風味錦上添花。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級雪莉酒品牌瓦德比諾（Valdespino）的「Pedro Ximenez El Candado」極為濃郁的西班牙式熱情甜美，完美契合高甜度的甜點，甚至能作為醬汁，為甜點風味錦上添花。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），繼引領威士忌餐食佐搭新篇章、創新詮釋台灣年節團圓餐桌後，再度攜手台灣飲食界指標人物葉怡蘭，深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向與 Fine Dining 概念一脈相承的「盤式甜點」，細膩剖析威士忌佐搭之道，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。

麥卡倫始終以對工藝的極致追求為核心，擁有業界唯一完整雪莉橡木桶供應鏈，堅持嚴選最高品質雪莉橡木桶熟成，並率先開創與西班牙赫雷斯雪莉酒廠合作的創舉，一舉奠定今日「雪莉王者」的非凡風味魅力及卓然地位。飲食作家葉怡蘭指出：「麥卡倫之所以能成就與時俱進的多元風貌與層次，正是因為每一個製酒環節，都體現了對工藝傳承的敬畏與創新的勇氣。」

近年逐漸在台灣引起關注的「盤式甜點」，如同乘載百年工藝的麥卡倫，是過去累積、當下創作亦是探索未來的結晶。葉怡蘭認為，盤式甜點就是「甜點的 Fine Dining」，它融匯各類甜點的製作技巧，演繹出極致且個性鮮明的表現形式，是方寸之間的微型盛宴。

盤式甜點從酥脆到綿密、溫熱到冰冷，賦予甜點複雜與深度，與麥卡倫多芳紛呈的馥郁風味相得益彰。葉怡蘭依循「口味相近、口感相宜」的搭配原則，從香氣、口感到餘韻逐步遞進；此外，「威士忌進入口腔時的升溫作用，可強化盤式甜點中冷熱交錯的張力，讓感官過程變得更加華麗。」

「麥卡倫雙雪莉桶系列」憑藉美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶攜手建構的均衡與優雅，隨著熟成時間益發飽滿豐盈，是葉怡蘭心中盤式甜點的基礎百搭。雪莉桶陳威士忌教科書「經典雪莉桶系列」，則擁有深沉飽滿的風味，是佐搭巧克力、深色果乾不二選擇。

此外，Grupo Estévez旗下頂級雪莉酒品牌瓦德比諾（Valdespino），同樣為甜點搭配帶來不同風貌。「Pedro Ximenez El Candado」極為濃郁的西班牙式熱情甜美，完美契合高甜度的甜點，甚至能作為醬汁，為甜點風味錦上添花。西班牙傳統香艾酒「Vermouth 瓦德比諾」，則散發出新鮮藥草與果乾的獨特香氣，與輕盈的盤式甜點相得益彰。

麥卡倫此次攜手葉怡蘭大膽跨界，以盤式甜點為靈感，開啟創意與風味的雙重對話，重新自威士忌視角詮釋甜點的繽紛面貌，除開啟關於品飲的無限可能，也將麥卡倫「為時代．創新味」的風味佐搭，推向全新的沉浸式感官藝術體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盤式甜點從酥脆到綿密、溫熱到冰冷，賦予甜點複雜與深度，和麥卡倫多芳紛呈的馥郁風味相得益彰，兩者皆在感官體驗上追求極致。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
盤式甜點從酥脆到綿密、溫熱到冰冷，賦予甜點複雜與深度，和麥卡倫多芳紛呈的馥郁風味相得益彰，兩者皆在感官體驗上追求極致。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「盤式甜點」如同承襲2世紀工藝底蘊的麥卡倫，是過去累積、當下創作亦是與未來探索的結晶。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「盤式甜點」如同承襲2世紀工藝底蘊的麥卡倫，是過去累積、當下創作亦是與未來探索的結晶。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫雙雪莉桶系列」憑藉美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶攜手建構的均衡與優雅，隨著熟成時間益發飽滿豐盈，是葉怡蘭心中盤式甜點的基礎百搭。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫雙雪莉桶系列」憑藉美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶攜手建構的均衡與優雅，隨著熟成時間益發飽滿豐盈，是葉怡蘭心中盤式甜點的基礎百搭。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫再度攜手台灣飲食界指標人物葉怡蘭，深化「為時代．創新味」核心精神，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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雪莉桶陳威士忌教科書「經典雪莉桶系列」則擁有深沉飽滿的風味，是佐搭巧克力、深色果乾不二選擇。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雪莉桶陳威士忌教科書「經典雪莉桶系列」則擁有深沉飽滿的風味，是佐搭巧克力、深色果乾不二選擇。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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