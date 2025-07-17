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500碗小吃市集7月19～20日四四南村登場　眾多攤位推獨賣、好康免費拿

聯合報／ 記者楊偉成陳信儒顏甫珉／台北即時報導
500碗2025小吃市集現場推出「集碗挑戰」，將送出眾多好禮。圖／500碗提供
500碗2025小吃市集現場推出「集碗挑戰」，將送出眾多好禮。圖／500碗提供

想要一口氣就能吃到全台9縣市吃的「最佳小吃」，就到「500碗2025最強小吃市集」。台灣第一份在地小吃新指南「500碗」，今年2025邁入第三屆，將於7月19日正式公布得碗名單，為讓更多民眾能親口品嘗500碗小吃，7月19～20日在台北市信義區四四南村舉辦「500碗2025最強小吃市集」，現場同步推出「集碗挑戰市集版」，有機會帶走眾多好禮。

500碗衍生出的「集碗挑戰」，今年首度呈獻市集版。只要在7月19～20日，500碗2025最強小吃市集活動現場，任一500碗店家消費一份餐點，即可獲得一張專屬貼紙；集滿3張貼紙，就有機會獲得精美禮品，包括永豐金證券的股票禮品卡500元與1,000元，還有塔木嶺玩轉露營杯組、丸莊醬油醬油組、布農安福皂、希望飲料提袋，還有機會把500碗首度製作的「紙感消暑涼扇」帶回家（數量有限，送完為止）。

完成任務拿贈品　獨賣產品曝光

本屆500碗有眾多合作夥伴出攤提供好康眾多好康，只要於500碗小吃市集期間於小吃攤位出示個人的永豐信用卡，可享每筆結帳餐點折價10元優惠。至永豐信用卡服務攤位，參加活動完成指定任務，有機會獲贈精美贈品一份（數量有限，贈完為止）。永豐客戶至現場服務台出示「玩咖」登入畫面亦可獲得磁鐵、帆布袋等限量好禮。

塔木嶺橡木桶玩家現場推出兩款調酒，分別為夏嶺初露 x 珍煮丹Truedan西瓜烏龍調酒、碗中赤嶺。圖／塔木嶺單一麥芽威士忌提供 *提醒您喝酒不開車，開車不喝酒
塔木嶺橡木桶玩家現場推出兩款調酒，分別為夏嶺初露 x 珍煮丹Truedan西瓜烏龍調酒、碗中赤嶺。圖／塔木嶺單一麥芽威士忌提供 *提醒您喝酒不開車，開車不喝酒

塔木嶺橡木桶玩家推出兩款調酒，包括「夏嶺初露 x 珍煮丹Truedan西瓜烏龍調酒」，採用塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶，融合西瓜清爽果感與淡淡茶香；500碗限定的「碗中赤嶺」，白色巧克力碗中放入葡萄，象徵塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶和500碗的巧妙融合，另外還有吉拉雪莉12年x ellot's AI冰淇淋。

PUBBLE氣泡飲現場推出限定特調「氣泡梅子冰烏龍（無酒精｜有酒精）」。圖／PUBBLE提供 *提醒您喝酒不開車，開車不喝酒
PUBBLE氣泡飲現場推出限定特調「氣泡梅子冰烏龍（無酒精｜有酒精）」。圖／PUBBLE提供 *提醒您喝酒不開車，開車不喝酒

PUBBLE氣泡飲跟大家一起吃爆全台小吃，現場推出限定特調「氣泡梅子冰烏龍（無酒精｜有酒精）」，以清爽氣泡茶搭配微酸的梅子冰棒，一喝就超消暑；丸莊醬油以減鹽配方提供高營養價值健康的好醬油，現場到丸莊醬油攤位掃描QR Code加LINE好友，就可獲得甘醇釀造醬油，參加套圈圈遊戲，也有機會帶回更多好禮。現場購買法大炸雞套餐，送薯條夾一個，追蹤法大炸雞IG就送優惠券。上述相關贈品均數量有限，送完為止。

現場購買法大炸雞套餐，送薯條夾一個。圖／法大炸雞提供
現場購買法大炸雞套餐，送薯條夾一個。圖／法大炸雞提供
現場到丸莊醬油攤位掃描QR Code加LINE好友，就可獲得甘醇釀造醬油。圖／丸莊醬油提供
現場到丸莊醬油攤位掃描QR Code加LINE好友，就可獲得甘醇釀造醬油。圖／丸莊醬油提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最強小吃品牌　首度出攤

首次出攤500碗2025小吃市集的包含曾獲500碗2024「2碗」殊榮的台中「湖南味牛肉麵」，一甲子傳奇首度現身市集力挺活動，帶來招牌滷味拼盤；台中原創小吃「租界」獻上店內必吃的炭火蝦飯，高雄人氣名店「李氏商行」推出經典消暑沙拉，曾榮獲「台灣炒飯王」殊榮的屏東「惜緣亭」，準備兩款客家美食─手工鹹湯圓、客家花生豆腐。

總是有排隊人潮的名店則有新北「Gino Pizza Napoletana」、屏東「Like來顆烤飯糰」、台中「董媽涼麵」、台北「可甜可鹹X豆花專賣店」。500碗2023-2024的得獎品牌出攤陣容則涵蓋台北「阿角紅燒肉 劉美麗」、桃園「陳秋剛綿綿冰」、新竹「鄒記菜包」、台南「糯夫米糕」及「永香鹹水雞」，現場絕對讓人大飽口福。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗2025頒獎典禮暨記者會

日期：2025/7/19（六）13:30起請鎖定《500輯》臉書粉絲團

500碗2025最強小吃市集

日期：2025年7月19～20日（六日）

時間：周六15:30-21:00、周日11:00-19:00

地點：台北信義公民會館 中央廣場（四四南村，台北市信義區松勤街52號）

● 現場攤商備貨有限，數量售完為止

500碗2025

THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

首席贊助｜永豐金控、永豐銀行

指定用酒｜塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位｜Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

調酒 美食 攤商 小吃 套餐 品牌

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