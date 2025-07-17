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大金空調夏季促銷倒數 積極布局衝刺市占率

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
橫綱Z情境圖。圖／大金提供
橫綱Z情境圖。圖／大金提供

大金空調近期推出夏季多重優惠方案，祭出現金折扣回饋消費者，並搭配政府節能補助與貨物稅退稅，預期此舉將有助於其在台灣家用變頻空調市場的滲透率。這波為期至7月底的促銷活動，展現了大金空調在傳統旺季衝刺銷售的積極態勢。

大金空調表示，此次促銷活動不僅提供直接的現金回饋，更強調與政府政策的連結，創造「最高省下12,000元」的誘人數字。消費者購買一對一機種最高可現折3,000元，一對四機種最高現折5,000元，而區控式系統空調VRVmini系列最高更可現折7,000元。

加上政府節能補助與貨物稅退稅，大金空調期望透過多重優惠疊加，有效刺激市場買氣，並吸引對價格敏感的潛在消費者。

除了價格策略，和泰大金空調同步推出2025年新機，全面升級橫綱Z、大關Z、豪菁Z三大系列，以及多聯一對多的高效組合Z系列室外機。

全系列家用空調均採用新世代R32環保冷媒，並宣稱超越新一級能效標準，此佈局不僅符合全球環保趨勢，也回應了國內對於節能減碳的訴求。

其中，橫綱Z系列鎖定對節能與空氣品質有極致需求的家庭，透過日本閃流放電技術與防霉運轉功能，提升潔淨效能；大關Z系列則主打舒適體感，以航太級康達面板與0.5℃精密控溫設計，滿足對溫度敏感的消費者，特別是家中有長輩或幼童的族群；而豪菁Z系列則瞄準小宅市場，以時尚外觀與新一級能效，提供節能美學兼具的選擇。

隨著夏季高溫來襲，空調產品需求進入傳統旺季。大金空調透過產品升級與優惠促銷雙管齊下，顯示其積極搶占市場份額的決心。

大金空調夏好禮活動七月底倒數計時中。圖／大金提供
大金空調夏好禮活動七月底倒數計時中。圖／大金提供
橫綱Z情境圖。圖／大金提供
橫綱Z情境圖。圖／大金提供

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