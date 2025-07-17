誰想當航海王？TAG Heuer全新「航海」Carrera計時碼表 歐洲獨賣中
瑞士手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今年動作頻頻，除了先成為地表最快賽車運動、F1一級方程式官方時計，昨日又宣布成為紐約馬拉松（New York City Marathon）的官方時計，一舉包辦極高速、極具耐力的兩項運動賽事。品牌近日更將觸角延伸至「航海」概念發表了Carrera航海限量版計時碼表，還原1950年代經典「Seafarer」表款神髓、並僅在歐洲限定販售。
由於TAG Heuer的前身是為Heuer，而Heuer則曾在1950年代為另一美式風格品牌Abercrombie & Fitch設計了一只Seafarer腕表。表款最初是為了運動選手、探險家所設計，時隔70年後不僅Abercrombie & Fitch近日將重返台灣市場，TAG Heuer也恰巧在此時發表了該只Carrera系列航海限量計時碼表、接軌時尚潮流話題。
42毫米的精鋼表殼內、午夜藍色的蛋白石面盤神似隨波蕩漾的大海蔚藍，次表盤則使用了呼應帆船賽倒數計時裝飾的綠松石藍色。計時大秒針、計時積分盤裡的小秒針都有著清爽黃色，更與午夜藍、青快的綠松石藍形成色彩共振，宛如海面上或生活中持續顯化的驚喜亮點。
機芯的動力來源使用以TAG Heuer的TH20-00自製計時碼表機芯，並可在透明背蓋內欣賞品牌的盾牌形狀自動盤。訂價約7,350歐元、折合台幣約25萬1,000元，全球限量，並有五年延長保固，僅在歐洲限定販售。
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