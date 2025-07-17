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A&F台北忠孝假日概念店來了！兩層樓逾百坪空間進駐東區商圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Abercrombie & Fitch全新概念店選址於台北市敦化南路與忠孝東路交界處，為地上兩層、總面積逾百坪的專賣空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch全新概念店選址於台北市敦化南路與忠孝東路交界處，為地上兩層、總面積逾百坪的專賣空間。圖／Abercrombie & Fitch提供

美式休閒時尚品牌Abercrombie & Fitch（簡稱A&F)，繼兩年前於台中開設首間Getaway假日概念店後，今夏正式進駐台北東區商圈，開設雙北地區首間專賣店，這也是台灣首家獨立店門市。

A&F全新概念店選址於台北市敦化南路與忠孝東路交界處，為地上兩層、總面積逾百坪的專賣空間。店裝延續全球一致的度假風格設計展現輕鬆氛圍。

什麼是Getaway假日概念店？A&F將「輕度假」理念具體化於實體空間中，透過空間語言延伸品牌對生活方式的詮釋。店內整體風格取材自度假酒店的舒適感，採用自然木質調、綠植妝點與柔和燈光，營造出鬆弛且具生活感的購物氛圍。收銀台區參照飯店前台設計，搭配品牌經典香氛，強化空間整體的感官體驗。試衣間則以酒店客房為靈感，提升試穿時的舒適感與整體觀感。

服飾除了品牌標誌性POLO衫、襯衫與裙裝，新門市也打造了Your Personal Best(YPB)專區，提供了自在的Getaway穿搭方案。度假感少不了創造氛圍感的香氛相伴，別忘了體驗A&F經典香氛Fierce，融合海風、檀香跟性感的麝香木香調，台北忠孝假日概念店特別獨家販售Pride彩虹包裝提供給A&F愛好者收藏。

Abercrombie and Fitch 台北忠孝假日概念店

地址：台北市大安區忠孝東路四段185號

電話：02-2771-5115

營業時間：假日 10:30-22:00 平日 11:00-22:00

Abercrombie & Fitch今夏正式進駐台北東區商圈，開設雙北地區首間專賣店，也是台灣首家獨立店門市。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch今夏正式進駐台北東區商圈，開設雙北地區首間專賣店，也是台灣首家獨立店門市。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店內部空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店內部空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店內部空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店內部空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店內部空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店內部空間。圖／Abercrombie & Fitch提供
作為Getaway假日概念店，A&F將「輕度假」理念具體化於實體空間中。圖／Abercrombie & Fitch提供
作為Getaway假日概念店，A&F將「輕度假」理念具體化於實體空間中。圖／Abercrombie & Fitch提供
作為Getaway假日概念店，A&F將「輕度假」理念具體化於實體空間中。圖／Abercrombie & Fitch提供
作為Getaway假日概念店，A&F將「輕度假」理念具體化於實體空間中。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店獨家Pride彩虹包裝經典Fierce香水。圖／Abercrombie & Fitch提供
Abercrombie & Fitch台北忠孝假日概念店獨家Pride彩虹包裝經典Fierce香水。圖／Abercrombie & Fitch提供

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