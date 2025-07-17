粉絲尖叫！藏壽司「16款史努比扭蛋」登場　40cm玩偶、抱枕通通帶回家

「@@@藏壽司@@@」自7月25日起，首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋，共計有「立體公仔吊飾」、「壓克力吊飾」、「馬口鐵磁鐵」等13款扭蛋，同時還有集點贈、滿額贈活動，完成任務就能將史努比「造型提袋」和「造型抱枕」、「造型壓克力立牌鑰匙圈」帶回家。藏壽司並於全台5間門市打造特色主題店，打卡再抽經典史努比與歐拉夫限量玩偶。

藏壽司自7月25日至9月5日期間，首度攜手花生漫畫，推出13款聯名扭蛋。其中5款「史努比立體公仔吊飾」以壽司盤為底座，結合立體經典角色驚喜亮相，包括史努比、胡士托在屋頂上仰望天空的經典畫面，還有吐舌俏皮的歐拉夫、史努比化身王牌飛行員等等不同造型。4款「史努比壓克力吊飾」則有胡士托開心地坐在史努比頭上、查理布朗與史努比的深情相擁、史努比化身太空人、歐拉夫慵懶地躺在餅乾上等不同款式，童趣感十足。最後4款「史努比馬口鐵磁鐵」，同樣可以看到史努比、胡士托、歐拉夫等不同造型，各有特色。

7月25日起，凡於藏壽司單筆消費滿300元即可獲得1點，集滿指定點數並綁定會員，即可兌換指定週邊。11點可兌換「史努比造型提袋」，能看到胡士托緊跟史努比的可愛模樣，全台限量3,000個。集滿15點則可兌換「史努比造型抱枕」，採低調的黑金色系搭配，並使用涼感材質設計，全台限量2,000個。

活動期間，凡至全台10間指定門市（松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、台中惠文店、台中大遠百店、嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店）消費滿1,000元，並完成指定任務，就能獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」1款，包括有化身王牌飛行員的史努比、史努比擁抱胡士托、歐拉夫津津有味地吃餅乾、歐拉夫跟胡士托專注認真看書、史努比與胡士托在屋頂上發呆、以及胡士托跟好朋友們相聚等不同畫面，全套共6款。

藏壽司特別精選「基隆中正信三店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」5間門市，推出限時社群打卡抽獎活動。凡在活動期間，完成社群指定任務打卡，就有機會抽中「史努比／歐拉夫40公分大頭玩偶」，還有超人氣的「史努比／歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」，每款都是可愛滿分，適合粉絲帶回家。

除了全新聯名之外，藏壽司也推出「夏旬鮮選」，供應「炙烤起司壽喜牛燒肉」、「嚴選炙烤三貫」、「鮪魚泥韓式魚腸軍艦」等多款品項，每份40～130元不等。 13款聯名扭蛋中，包括有4款「史努比壓克力吊飾」、4款「史努比馬口鐵磁鐵」。圖／藏壽司提供 「藏壽司」首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋。圖／藏壽司提供 凡至全台10間指定門市消費滿1,000元，並完成指定任務，就能獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」。圖／藏壽司提供 主題門市完成打卡抽獎任務，就有機會抽中「史努比／歐拉夫40公分大頭玩偶」、「史努比／歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」。圖／藏壽司提供 扭蛋中包括有5款「史努比立體公仔吊飾」。圖／藏壽司提供 「藏壽司」首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋。圖／藏壽司提供 聯名扭蛋中，有機會獲得4款「史努比壓克力吊飾」圖／藏壽司提供 活動期間消費滿額即可獲得點數，完成集點任務就可兌換「史努比造型提袋」、「史努比造型抱枕」。圖／藏壽司提供

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