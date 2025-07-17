快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

聽新聞
0:00 / 0:00

粉絲尖叫！藏壽司「16款史努比扭蛋」登場　40cm玩偶、抱枕通通帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對指定門市，將限時化身為主題聯名店，處處都可看到史努比、胡士托等角色的身影。圖／藏壽司提供
針對指定門市，將限時化身為主題聯名店，處處都可看到史努比、胡士托等角色的身影。圖／藏壽司提供

「@@@藏壽司@@@」自7月25日起，首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋，共計有「立體公仔吊飾」、「壓克力吊飾」、「馬口鐵磁鐵」等13款扭蛋，同時還有集點贈、滿額贈活動，完成任務就能將史努比「造型提袋」和「造型抱枕」、「造型壓克力立牌鑰匙圈」帶回家。藏壽司並於全台5間門市打造特色主題店，打卡再抽經典史努比與歐拉夫限量玩偶。

藏壽司自7月25日至9月5日期間，首度攜手花生漫畫，推出13款聯名扭蛋。其中5款「史努比立體公仔吊飾」以壽司盤為底座，結合立體經典角色驚喜亮相，包括史努比、胡士托在屋頂上仰望天空的經典畫面，還有吐舌俏皮的歐拉夫、史努比化身王牌飛行員等等不同造型。4款「史努比壓克力吊飾」則有胡士托開心地坐在史努比頭上、查理布朗與史努比的深情相擁、史努比化身太空人、歐拉夫慵懶地躺在餅乾上等不同款式，童趣感十足。最後4款「史努比馬口鐵磁鐵」，同樣可以看到史努比、胡士托、歐拉夫等不同造型，各有特色。

7月25日起，凡於藏壽司單筆消費滿300元即可獲得1點，集滿指定點數並綁定會員，即可兌換指定週邊。11點可兌換「史努比造型提袋」，能看到胡士托緊跟史努比的可愛模樣，全台限量3,000個。集滿15點則可兌換「史努比造型抱枕」，採低調的黑金色系搭配，並使用涼感材質設計，全台限量2,000個。

活動期間，凡至全台10間指定門市（松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、台中惠文店、台中大遠百店、嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店）消費滿1,000元，並完成指定任務，就能獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」1款，包括有化身王牌飛行員的史努比、史努比擁抱胡士托、歐拉夫津津有味地吃餅乾、歐拉夫跟胡士托專注認真看書、史努比與胡士托在屋頂上發呆、以及胡士托跟好朋友們相聚等不同畫面，全套共6款。

藏壽司特別精選「基隆中正信三店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」5間門市，推出限時社群打卡抽獎活動。凡在活動期間，完成社群指定任務打卡，就有機會抽中「史努比／歐拉夫40公分大頭玩偶」，還有超人氣的「史努比／歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」，每款都是可愛滿分，適合粉絲帶回家。

除了全新聯名之外，藏壽司也推出「夏旬鮮選」，供應「炙烤起司壽喜牛燒肉」、「嚴選炙烤三貫」、「鮪魚泥韓式魚腸軍艦」等多款品項，每份40～130元不等。

13款聯名扭蛋中，包括有4款「史努比壓克力吊飾」、4款「史努比馬口鐵磁鐵」。圖／藏壽司提供
13款聯名扭蛋中，包括有4款「史努比壓克力吊飾」、4款「史努比馬口鐵磁鐵」。圖／藏壽司提供
「藏壽司」首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
「藏壽司」首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
凡至全台10間指定門市消費滿1,000元，並完成指定任務，就能獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」。圖／藏壽司提供
凡至全台10間指定門市消費滿1,000元，並完成指定任務，就能獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」。圖／藏壽司提供
主題門市完成打卡抽獎任務，就有機會抽中「史努比／歐拉夫40公分大頭玩偶」、「史努比／歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」。圖／藏壽司提供
主題門市完成打卡抽獎任務，就有機會抽中「史努比／歐拉夫40公分大頭玩偶」、「史努比／歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」。圖／藏壽司提供
扭蛋中包括有5款「史努比立體公仔吊飾」。圖／藏壽司提供
扭蛋中包括有5款「史努比立體公仔吊飾」。圖／藏壽司提供
「藏壽司」首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
「藏壽司」首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
聯名扭蛋中，有機會獲得4款「史努比壓克力吊飾」圖／藏壽司提供
聯名扭蛋中，有機會獲得4款「史努比壓克力吊飾」圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額即可獲得點數，完成集點任務就可兌換「史努比造型提袋」、「史努比造型抱枕」。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額即可獲得點數，完成集點任務就可兌換「史努比造型提袋」、「史努比造型抱枕」。圖／藏壽司提供

藏壽司 扭蛋 壽司 史努比

延伸閱讀

星宇航空推出史努比聯名貼圖 這機師可愛「史」了

影／全球首隻「史努比鴨」宜蘭童玩節亮相 遊客大呼可愛瘋搶拍

霍夫曼創作的宜蘭童玩節超萌巨星 「史努比鴨」絕佳打卡點曝光

不輸濟州島史努比庭園！澎湖花火節「30隻史努比軍團」再出動　合體「4米高巨型史努比」出沒路線一次看

相關新聞

粉絲尖叫！藏壽司「16款史努比扭蛋」登場　40cm玩偶、抱枕通通帶回家

「藏壽司」自7月25日起，首次攜手花生漫畫，推出75週年限定史努比聯名扭蛋，共計有「立體公仔吊飾」、「壓克力吊飾」、「馬...

掰掰大潤發！「大全聯」新招牌首店在這裡…本周末限時滿額9折回饋

全聯福利中心2年前併購大潤發後，品牌整合再邁入新階段，首家「大全聯」正式亮相。大潤發土城店今日率先掛上「大全聯」新招牌，...

當心！學童超愛史萊姆黏土 中市府抽驗硼元素超標8.6倍

史萊姆黏土近年深受學童喜愛，不過含有硼元素，2022年曾發生硼超標導致孩童皮膚發炎。台中市政府今年5月底開始陸續檢驗市售...

A&F台北忠孝假日概念店來了！兩層樓逾百坪空間進駐東區商圈

美式休閒時尚品牌Abercrombie & Fitch（簡稱A&F)，繼兩年前於台中開設首間Getaway假日概念店後，...

台南話題酒吧+1 臺虎精釀與TCRC聯手打造「GIDDY」進駐新光三越小北門

新光三越台南小北門店即將在8月中登場，在地人關心的進駐品牌也陸續曝光，台南小北門店除了餐飲比例較高，也打造受歡迎的「微醺...

掰掰大潤發 首家「大全聯」登場！8月1日前全台改裝完畢

第一家「大全聯」正式登場！大潤發土城店於17日掛上「大全聯」全新招牌，也正式宣告29年的大潤發正式走入歷史，意味著品牌整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。