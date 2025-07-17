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台南話題酒吧+1 臺虎精釀與TCRC聯手打造「GIDDY」進駐新光三越小北門

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」進駐新光三越台南小北門。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁
臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」進駐新光三越台南小北門。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁

新光三越台南北門店即將在8月中登場，在地人關心的進駐品牌也陸續曝光，台南小北門店除了餐飲比例較高，也打造受歡迎的「微醺社交場域」，是否在此展開如台北信義商圈的夜經濟？新光三越指出，目前各店家營業時間都在確認，但確實會有特殊的延長營業時段。

講到台南最紅酒吧肯定有它，「TCRC」是許多人來到台南必朝聖的酒吧地標，新光三越台南小北門店引進由由臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」，主打專為新世代設計的現拉雞尾酒酒場，現拉汲飲式調酒來自TCRC經典配方的再創演繹，搭配臺虎精釀炸物小食以及潮流周邊，預計成為小北門商圈聚會社交新據點。

SPORTS NATION運動餐廳繼開出遠東Garden City大巨蛋店後，帶著招牌的「電子自助酒精交易所」首度南下進駐台南小北門，連結運動主題與酒場，設置全視線環繞螢幕，讓運動迷一邊享受美食一邊觀賽彷彿坐在球場第一排。

另外，台南社群「台南式」也曝光新光三越台南小北門店進駐品牌亮點包括「京都北白川魁力屋拉麵」海外首店、「山牛將」日本現切日式燒肉丼飯專門店台灣首店等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」進駐新光三越台南小北門。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁
臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」進駐新光三越台南小北門。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁
臺虎精釀與台南傳奇酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」進駐新光三越台南小北門。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁
臺虎精釀與台南傳奇酒吧TCRC聯手打造的全台首間「GIDDY」進駐新光三越台南小北門。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁
SPORTS NATION運動餐廳首度南下進駐新光三越台南小北門。圖／SPORTS NATION運動餐廳大巨蛋店
SPORTS NATION運動餐廳首度南下進駐新光三越台南小北門。圖／SPORTS NATION運動餐廳大巨蛋店
SPORTS NATION運動餐廳首度南下進駐新光三越台南小北門。圖／SPORTS NATION運動餐廳大巨蛋店
SPORTS NATION運動餐廳首度南下進駐新光三越台南小北門。圖／SPORTS NATION運動餐廳大巨蛋店

運動 台南 北門

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