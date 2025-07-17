掰掰大潤發！「大全聯」新招牌首店在這裡…本周末限時滿額9折回饋
全聯福利中心2年前併購大潤發後，品牌整合再邁入新階段，首家「大全聯」正式亮相。大潤發土城店今日率先掛上「大全聯」新招牌，宣告經營29年的「大潤發」正式走入歷史，全台門市預計將於8月1日前全面更換招牌。
全聯表示，「大全聯」將結合超市與量販優勢，提供更完整商品線與服務，成為社區生活百貨，持續秉持「方便又省錢」的品牌價值。營運架構、會員權益與商品資源也同步整合，打造一站式購物體驗。
大潤發全面升級成為「大全聯」，為提供給消費者更好的消費體驗與回饋，祭出會員好康優惠活動，本週末7月19日至20日率先推出「感謝有你」活動，全館單筆滿2,000元享9折回饋，最高送5,000元現金抵用券，期間不限次數。全聯強調，福利點可於全聯與大全聯通用，點數運用更彈性。
即日起至7月31日，另推出「大潤發會員卡早鳥連結」活動，成功透過PX Pay綁定帳號即贈100點限時福利點。原大潤發會員未使用之發幣，未使用的發幣將於8月1日自動以1發幣兌換10福利點轉入PX Pay帳號，點數效期至2026年4月5日。
8月1日至12月31日，大全聯限時加碼，店內消費回饋福利點2倍送，等於消費每滿100元回饋6點福利點。8月1日至9月11日原台新大潤發聯名卡卡友店內享最高1%福利點，9月12日起更名為「大全聯信用卡」，是市場上唯一可累積福利點的信用卡，並於年底前享實體門市最高1.2%福利點回饋。
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