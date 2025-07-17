掰掰大潤發 首家「大全聯」登場！8月1日前全台改裝完畢

第一家「大全聯」正式登場！大潤發土城店於17日掛上「大全聯」全新招牌，也正式宣告29年的大潤發正式走入歷史，意味著品牌整合正式落地。從營運架構、會員權益到商品服務，全聯與大潤發資源全面整合，未來「大全聯」將結合量販與超市優勢，提供消費者更完整的商品品類與體驗。

而全台大潤發也將陸續換上「大全聯」的新招牌，預計8月1日前完成全台各店招牌置換，未來，全聯將繼續保留大潤發擅長的量販優勢，打造出更貼近家庭生活的大全聯。

大潤發全面升級成為「大全聯」，為提供給消費者更好的消費體驗與回饋，祭出會員好康優惠活動，感謝會員們長期以來的支持！

①感謝有你！7/19、20全館單筆滿2,000元享9折(以現金抵用券回饋，單筆最高回饋5,000元現金抵用券，發券期間每人每卡不限參與次數)

②7/31前大潤發會員卡早鳥連結PX Pay，送全聯100點限時福利點

③8/1~12/31大全聯限時加碼，店內消費回饋福利點2倍送！(即消費每滿100元贈6點福利點)

④8/1~9/11原台新銀行大潤發聯名卡卡友店內享最高1%福利點，回饋福利點更好用，9/12起全面更名「大全聯信用卡」，是市場上唯一可累積福利點的信用卡，9/12~12/31享大全聯實體門市最高1.2%福利點回饋

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