「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」全新登場 跨界風味新革命

延續「創世者」系列的桶陳工藝突破精神，黑松與金門酒廠今年祭出全新限量之作「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」，延續金門高粱創世者系列對「桶陳工藝」的極致追求，首次引入小批次國外獨家訂製「輕度泥煤桶」，創造高粱酒與威士忌文化的深度連結，開啟創世者系列跨界風味的全新篇章。

泥煤威士忌獨有的泥土、煙燻與辛香料等風味，深受全球烈酒老饕的喜愛，如今這份特殊風味也能在高粱酒上品味到！中式高粱酒結合西方威士忌桶陳手法打造的「創世者桶陳金門高粱酒」，以特殊訂製的桶陳風味，顛覆大眾對於高粱酒的既定想像。

黑松表示，「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，「創世者桶陳金門高粱酒」系列酒款始終秉持一貫的獨特創新精神，其品牌英文名稱「CRUITHEAR」一詞源自蓋爾語，意味「開創者」，象徵能為台灣白色烈酒文化注入更多可能性。

全新限量之作「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」作為系列產品中首創泥煤風味的酒款，同時也是首支以泥煤調性為主題的金門高粱酒。延續其對桶陳工藝的極致追求，黑松與國外橡木桶廠合作，獨家訂製「輕度泥煤橡木桶」進行酒體熟成，將威士忌經典「泥媒」、「煙燻」元素融入中式高粱酒，使本土酒款與世界製酒工藝交融碰撞，為台灣市場帶來高粱原酒×輕度泥煤的嶄新風味革命。

黑松進一步表示，自 2023 年首支「創世者桶陳金門高粱酒」上市以來，金門酒廠與黑松公司持續深化對桶陳高粱酒的多元想像，包括推出 「π 系列」與本次「泥煤風味款」的獨特創作。創世者系列正如其名，強調「酒體 × 桶藝 × 匠心 × 風味」的全方位創造與探索，突破高粱酒的風味疆界，以創新精神引領烈酒市場，滿足新世代消費者對風味的無限渴望。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延續對「桶陳工藝」的極致追求，黑松公司與金門酒廠祭出全新限量之作「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」。黑松提供

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