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法國白蘭地聖．雷米旗艦系列首度登台 city'super獨家開賣僅120瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「聖．雷米法國白蘭地XO」香氣繁複，口感醇厚，適合做為輕鬆的開胃酒或餐後酒。圖／人頭馬君度提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「聖．雷米法國白蘭地XO」香氣繁複，口感醇厚，適合做為輕鬆的開胃酒或餐後酒。圖／人頭馬君度提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以百年傳承與創新釀藝聞名的法國白蘭地品牌聖．雷米（St Rémy），隆重發表全新旗艦之作「St Rémy Grand Blend 至臻系列」首款「頂級調和 #1」，全球限量僅8,624瓶，台灣配額僅120瓶，於七月上旬正式在 city'super獨家開賣，建議售價1,650元。

新酒款由品牌首席女性調酒師瑟希・胡冬（Cécile Roudaut）親手打造，精選五款來自法國不同產區的小批次生命之水（eaux-de-vie）調和。「豐富和諧生命之水（The Abundant）」於前蘇玳酒桶中陳年，蜂蜜和蜜餞的風味是該系列的基礎；「精緻平衡生命之水（The Delicate）」其核心風味柔順且帶有異國風情，為調和增添橙果香氣並以玫瑰花香，也展現出絕佳的平衡口感。

「卓越力量生命之水（The Incandescent）」豐富的梨子、巧克力和烘烤的香氣，為該酒款增添強勁而圓潤的風味。「活力旺盛生命之水（The Exuberant）」以直接明快的口感、銳利而順滑的風格，李子、金合歡花和葡萄乾的甜味，為新酒款帶來輕盈的氣息；最後由「高貴強大生命之水（The Powerful）」的木質感賦予此款白蘭地扎實結構。五款風土迥異的生命之水，最終彷若交響樂章般在調酒師手中融會貫通，共同奏出雋永樂章。

「聖．雷米法國白蘭地至臻系列——頂級調和 #1」不僅是一款展現法國白蘭地精緻工藝的傑作，更是一場專屬味蕾的四季風味旅程。品飲推薦可靜置片刻再細細啜飲，五款生命之水交織出的多層次精緻風味將更為完整綻放，展現優雅細膩的感官饗宴。

此外，聖．雷米也同步推出適合日常飲用的XO、VSOP經典款與創新風味系列，如雙桶熟成版Signature及蘋果白蘭地桶Calvados Cask，讓品飲者從入門到進階都能體驗100%來自法國的白蘭地魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「聖．雷米法國白蘭地至臻系列——頂級調和 #1」精選五款來自法國不同產區的小批次生命之水調和，完美展現風土交響樂章。圖／人頭馬君度提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「聖．雷米法國白蘭地至臻系列——頂級調和 #1」精選五款來自法國不同產區的小批次生命之水調和，完美展現風土交響樂章。圖／人頭馬君度提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白蘭地 法國

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