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麥當勞「香芋派」回來了！還有「港式超人氣甜品」搶先曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞將推出「楊枝甘露冰炫風」。圖／擷取自麥當勞app
麥當勞將推出「楊枝甘露冰炫風」。圖／擷取自麥當勞app

粉絲們有福了！麥當勞app曝光最新產品動態，其中人氣甜點「香芋派」即將重新回歸市場，預計8月20日開始販售。另外預計7月30日起，還將首度供應「楊枝甘露冰炫風」。對於甜點控而言，將帶來酸甜清爽的新選擇。

麥當勞自今年6月起於官方app提供「手機點餐」功能，但是因系統設置因素，當時就曾出現尚未正式開賣的未來商品「迷你Q紫薯」。此次在app中，則可看到新品「楊枝甘露冰炫風」的未來資訊，備註「7/30販售」，售價為69元。另外獲得許多粉絲青睞的「香芋派」也出現在列表中，預計「8/20販售」，售價則為40元。

「楊枝甘露」為港式料理中極受歡迎的甜品，使用芒果、柚子、椰汁等食材調配而成，因為滋味清爽甘甜，宛如「觀音手中楊柳枝瓶內的甘露」，故名為楊枝甘露，獲得許多消費者喜愛，也發展出許多相關口味的甜點。隨著麥當勞新品資訊曝光，也立刻引起消費者們的關注與期待。對此，麥當勞表示「楊枝甘露冰炫風」、「香芋派」相關資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。

麥當勞app中，已經可以看到「香芋派」、「楊枝甘露冰炫風」的預告販售資訊。圖／擷取自麥當勞app
麥當勞app中，已經可以看到「香芋派」、「楊枝甘露冰炫風」的預告販售資訊。圖／擷取自麥當勞app

麥當勞 冰炫風 人氣甜點

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