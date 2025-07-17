愛馬仕工藝表再進化 Arceau Hermès locomotion層次立體感不是錯覺
每每都能在工藝上突破既往的愛馬仕（Hermès）工藝腕表，今年推出最新的Arceau Hermès locomotion腕表，在透明的藍寶石水晶表盤和表鏡上以微縮彩繪技術，打造出深邃立體的平面3D效果，在日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）上獲滿堂彩。
由法國設計師、短片、音樂錄影帶和廣告導演Ugo Bienvenu為愛馬仕創作的Hermès Locomotion絲巾圖案，描繪出充滿未來主義和普普藝術風格的巴黎福寶大道愛馬仕總店。曾與Marvel與Disney合作過的Ugo Bienvenu，復古未來主義風格和背景有時非常寫實，擅長透過筆觸質地與色彩的搭配，賦予作品獨特而夢幻的世界觀；例如這款Hermès Locomotion絲巾圖案，就以鉛筆畫的筆法幻化成筆刷的筆觸，展現出對比例掌握的駕輕就熟。
Arceau Hermès Locomotion腕表的表盤材質為透明藍寶石水晶，圖案則由多層顏料分別塗覆於水晶表盤上下兩側而構成。最遠處的愛馬仕總店繪製於水晶表盤底側，由粉紅、黃、藍、綠色顏料逐步塗繪而成；店鋪旁的道路及前衛的駿馬造形交通工則被繪製於水晶表盤上，明亮的色彩和構圖更突顯了立體的景深效果。位於左上方天空中的駿馬飛行器與騎士，直接被畫在拱形藍寶石水晶表鏡的內側，讓整個圖案如同有三個層次的透視畫般，呈現絕妙的平面立體效果。
38毫米的白K金表殼的Arceau Hermès locomotion腕表由愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯驅動，配有愛馬仕製表工坊精心縫製的淡紫色短吻鱷魚皮表帶，限量編號12只。
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