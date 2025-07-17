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2日限定「第2杯半價」！85℃推8款大杯指定飲品 苦瓜爆檸茶入列

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
85℃於7/19、7/20推出大暑涼感季活動，大杯任選第二杯半價。圖/85度C提供
85℃於7/19、7/20推出大暑涼感季活動，大杯任選第二杯半價。圖/85度C提供

即將迎來一年中最熱的節氣大暑日，85℃從7/19到7/20推出「大暑日夏日涼感季」活動，全台門市指定8款職人特調系列飲品，大杯任選第二杯半價，活動品項包含苦瓜爆檸茶、爆檸慢熟紅、爆檸雪芽綠、仙楂雪芽綠、蘋香淺焙青、初露多多綠、檸檬烏龍和冬檸小紫蘇。

此次大暑日涼感季挑出8款職人特調系列飲品，適合在炎夏飲用，主打消暑解渴。像新上市的仙楂雪芽綠，淡雅花香融合綠茶回甘，搭配仙楂自然果酸，酸甜平衡，尾韻清爽不膩口；還有很受歡迎的苦瓜爆檸茶，以新鮮青苦瓜塊，和四季檸檬片，每杯手工爆打30下後，再加入清香七窨雪芽綠茶，喝起來沒有甘甜清爽。

喜歡有嚼感的人可以選蘋香淺焙青，每一口都喝得到清脆且香甜飽滿的蘋果果粒。或是清爽無咖啡因的冬檸小紫蘇，冬瓜與檸檬的清爽搭配，添加低卡高纖小紫蘇促進腸道蠕動，酸甜咕溜又順口。

８款指定飲品大杯售價55～75元不等，7/19和7/20兩天任選第二杯半價（價低者折），不限冰熱。門市優惠活動限現場購買，不提供寄杯，外送和電話訂購無此優惠。

大暑 售價

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