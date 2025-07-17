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星巴克「經典拿鐵」自己做！雀巢攜手 打造在家「星」體驗
你愛的夏日星巴克，也能在家輕鬆做 ! 星巴克家享咖啡首次引進門市熱銷「星巴克®特選經典拿鐵」，並集結星巴克暢銷口味「焦糖瑪奇朵」、「摩卡」及「抹茶拿鐵」口味，熱水沖泡後加入冰塊，在家也能輕鬆享受星巴克夏日冰飲 。
若想升級成星冰沙，只需準備果汁機、150g冰塊、100ml牛奶與兩包喜愛口味的星巴克®特選咖啡，就可以享受到星粉最愛的「摩卡可可星冰沙」或是香甜濃郁的「焦糖星冰沙」。
此外，冰美式的愛好者，則可選擇「星巴克®特選中度烘焙咖啡」，冷水直沖就是星巴克冰美式咖啡，加上冰塊更享受沁涼口感，還有限定回歸的「星巴克®特選冰美式咖啡膠囊（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」，在家就能享用香氣濃郁的黑咖啡。
今年也同步推出兩款夏日限定禮盒。「星巴克®特選系列 夏日家享隨行咖啡禮盒」，嚴選門市熱銷風味「抹茶拿鐵」與「焦糖瑪奇朵」，加贈專屬設計的星巴克玻璃杯。膠囊咖啡機愛用者則不能錯過適用於NESPRESSO®膠囊咖啡機適合冰飲的5款人氣星巴克膠囊，禮盒還加贈星巴克質感黑色馬克杯。
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