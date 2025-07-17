遠百最強88節「爸」氣登場 滿千送百這樣送

遠百要向肩膀千斤重的爸爸們道聲父親節快樂，最強88節7月23日~8月10日「爸」氣登場，買千送百回饋鎖定百貨服飾、保健器材、大家電，陪伴老爸運動休閒，特別是能降溫的清涼家電，都是送禮自用優質首選。

7月23日~8月3日首12日百貨服飾當日累計滿5,000元送300元，遠百APP會員單筆滿5,000加贈100元。整檔贈送則有全館HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5,000元送100元。保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。

台南大遠百抵用券加碼，7月23日~8月31出示紙本當日火車票、高鐵票或任何交通憑證，就可以到5樓客服中心兌換100元餐飲券一張，數量有限送完為止。88節檔期持遠百APP於百貨服飾當日累計消費滿5000元加送200元餐飲券，內含100元星巴克咖啡券、100元餐飲券各一張。

國際精名品7月23日~7月27日首5日持8大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百當日單筆刷10,000元並分6期者送500元，台中大遠百送300元。全館(含精品、數位3C、大家電)7月23日~7月29日首7日持6大銀行信用卡當日刷滿50,000元並分6期者送2,000元，台中大遠百送1,000元。

整檔持9大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷6,000元並分6期者送200元，板橋中山獨家加贈美食金100元。7月23日~8月3日首12日持8大銀行信用卡在數位3C(含APPLE)當日單筆刷10000元並分6期者送500元。

遠百板橋中山8月9日舉辦「天后降臨 月老逗陣」，邀「台南鹿耳門天后宮」媽祖與月老星君北上與大家相會，現場快閃互動送開運錢母、月老加持紅線。

遠百竹北父親節檔期推出「超能偶爸」系列活動，邀請最給力的爸爸們來陪玩！7月26日登場的「金盃滑滑趣」推啤酒考驗親子間的默契與穩定度、7月27日以呼拉圈轉出滿滿的夏日活力，不只有趣味競賽，8月9日至10日還有小朋友最愛的鍬形蟲與獨角仙等各種甲蟲現身遠百竹北與大家同樂，從動態活動到靜態展覽都有，邀您與孩子一起創造今夏最難忘的親子時光。

新竹大遠百88節檔期夏令營小職人體驗熱鬧登場，8月2日超萌小客服、8月9日小獸醫、8月10日小飛官訓練營，藉體驗課程傳達知識教育。7月28日~8月11日於B1F藝文長廊展出「竹塹老宅風華畫展」由貓畫室帶來新竹百年歷史老宅，承載著人們生活的軌跡與記憶，將老建築的精神與當代連結，希望藉由展出喚起民眾的時代回憶。

台中大遠百Jolly Factory親子互動挑戰，7月27日小小賽車手計時賽、8月2日小小牛牛仔跳跳賽在一樓登場。8月5日~8月31日在11樓藝廊區推出「爸氣！毛起來愛 藝術展」。8月15日~8月31日在11樓江戶區有「HAPPY GO永續公益共創計畫」，元智大學X唐寶寶聯手打造溫暖多樣化作品，HAPPY GO號召民眾加入「回收玩具、讓愛永續」，讓每一件小舊物都能擁有嶄新生命。

台南大遠百8月1日舉辦「熱熱鬧鬧來一桌 台南的辦桌文化」講座，透過美食文化推廣與閱讀結合，深入了解台南的特色飲食與文化歷史。8月1日~8月14日在4樓推出「麗嬰房、adidas、PUMA KIDS、Carter's、Oshkosh聯合品牌特賣會」，家長們可以趁超低折扣撿好貨。

高雄大遠百歡慶88節館內外精彩活動不間斷，7月26日下午兩點半於五樓中庭，攜手陽光社會福利基金會共同舉辦「小博士居家大冒險」，透過互動遊戲學習居家安全知識，7月26日、7月27日一樓廣場攜手多力多滋舉辦「Doritos Flamin’Hot挑戰你的辣極限」，完成挑戰有機會領取1,000元獎金！

8月2日下午兩點半於一樓廣場，攜手高雄市政府消防局成功分隊舉辦「2025小小消防英雄闖關趣」，藉由遊戲學習防災正確觀念，8月10日由中華民國高級中等學校體育總會於一樓廣場舉辦「114年全國中等學校熱舞大賽南區預賽」。

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