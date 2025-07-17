限時快閃、每日限量5間！北投麗禧頂級山林之旅5折起

首次參加旅遊平台「全台最美飯店」票選，即榮獲「最美慢活度假獎」殊榮的北投麗禧溫泉酒店，為回饋廣大旅客的支持，即日起至7月21日限時推出「最美榮耀・北投麗禧快閃獻禮」住房專案。活動期間，雙人入住雅緻山景客房11,999元起，可享近5折的驚喜優惠。

翠綠環繞的北投麗禧，每間客房皆備有私人陽台及觀音石打造的冷熱泡湯池，旅客在房內即可享受白磺泉療癒身心。北投麗禧承接來自大磺嘴的第一口純淨白磺溫泉，泉水中豐富的礦物質呈現乳白色，被譽為「牛奶湯」，浸泡後肌膚柔軟細嫩，夏季泡湯亦可幫助身體新陳代謝，排除身體多餘水分。

此外，也可前往挑高9米的露天風呂，享受溫泉池、石板浴及烤箱等多元舒適休憩空間，或是選擇夏季最受歡迎的百坪戶外風呂與清涼泳池，徹底釋放夏季悶熱。

北投麗禧「最美榮耀」快閃獻禮，入住期間至9月30日，雙人入住雅緻山景客房11,999元起，每日限量5間，訂完為止。詳情及預訂可洽北投麗禧官網或電洽：02-2898-8888。 夏天最受房客歡迎的戶外風呂，全區規劃一座山泉水、戶外游泳與兩座溫泉池。圖/北投麗禧提供 北投麗禧「最美榮耀」快閃獻禮至7月21日，入住期間至9月30日，雙人入住雅緻山景客房11,999元起。圖/北投麗禧提供

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