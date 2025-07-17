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夏慕尼台中台灣大道店18日開幕 款待波士頓龍蝦

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
夏慕尼第15家門店台灣大道店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，為品牌挹注成長動能。 王品集團/提供
夏慕尼第15家門店台灣大道店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，為品牌挹注成長動能。 王品集團/提供

王品集團旗下「夏慕尼」在睽違3年後又開新店，台中台灣大道店將於7月18日浪漫開幕並祭奢華好禮寵客，7月18日~8月14日到台灣大道店用餐，平日內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，即款待波士頓龍蝦1隻。

即日起到7月31日前，全台「夏慕尼」門店同慶，雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，平日消費兩客套餐，即款待1盤鮑魚干貝海鮮盤。即日起開放訂位，老饕們手腳得加快，避免現場久候。

中部鄉親許願成功，夏慕尼再展新店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，全新台灣大道店將於7月18日開幕，這也是品牌第15家門店。店裝走現代法式風格，以夏慕尼經典的高雅藍為主色調，點綴現代金色線條，展現極簡與華麗兼容的空間語言。金色招牌於夜色中熠熠生輝，為城市輝映出法式光影。將成為七期商圈耀眼焦點。開幕期間正逢暑假旺季，加上附近百貨消費人潮，期望能為品牌挹注新成長動能。也能滿足周遭家庭聚餐及商務客的用餐需求。

歡慶「夏慕尼」台灣大道店盛大開幕， 7月18日~8月14日到台中台灣大道店平日內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，款待波士頓龍蝦1隻（價值$1200）。波士頓龍蝦搭配魚卵醬與起司炙燒鮮味飽滿，蝦身佐雪莉芥末醬，鮮甜中帶有細緻辛香，層層堆疊出法式的優雅驚喜。

不只台中台灣大道店款待波士頓龍蝦慶開幕，即日起到7月31日，「夏慕尼」全台門店也推出雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，即贈鮑魚干貝海鮮盤（價值$680）。

王品集團 消費 波士頓

延伸閱讀

王品夏慕尼台中台灣大道店 7月18日浪漫開幕

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