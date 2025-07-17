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當心！學童超愛史萊姆黏土 中市府抽驗硼元素超標8.6倍

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市法制局抽驗市售史萊姆黏土，11家中有5家硼元素超標，最高超標8.6倍，已通知業者全數下架。圖／台中市政府提供
台中市法制局抽驗市售史萊姆黏土，11家中有5家硼元素超標，最高超標8.6倍，已通知業者全數下架。圖／台中市政府提供

史萊姆黏土近年深受學童喜愛，不過含有硼元素，2022年曾發生硼超標導致孩童皮膚發炎。台中市政府今年5月底開始陸續檢驗市售11款史萊姆黏土，發現5款硼超標，最高超標8.6倍，已通知業者下架，另外有2款中文標示不合格，重金屬全部合格。

法制局長李善植表示，玩具製造商在生產史萊姆黏土時，為了讓液態膠水凝固且具有彈性，一般會使用硼元素製成的黏土；過去黏土檢驗只有重金屬檢測，經濟部2024年3月實施新修正的檢驗方式，規定硼元素含量每公斤不得超過300毫克。

李善植指出，市府今年5月底開始，陸續從蝦皮購物平台、實體店面等通路購得11家廠商的史萊姆黏土，其中10家由大陸進口，1家產自台灣，重金屬部分全數合格，2家中文標示違規，包含未標示產地、進口商資訊等等，另有5家廠商硼元素超標。

法制局公布，本次檢驗硼元素超標廠商與商品是幼福文化事業的忍者兔史萊姆、喆明國際的蜂蜜史萊姆、億企實業的極限起泡膠、樂群文創的史萊姆、義烏市化橋貿易的Slime起泡膠，硼元素從每公斤543毫克到2594毫克，最高超標8.6倍；業者接獲市府通知，已積極聯繫銷售通路下架超標商品。

消保官吳冠民補充，本次抽驗商品已流入市面，且超標比例不低，建議經濟部全面抽驗市售史萊姆黏土。史萊姆黏土除了硼元素問題，也常加入香料色素而含有塑化劑；近年韓國研究，經常玩史萊姆黏土的孩童被診斷出「周邊性早熟」的機率，是沒玩孩童的5.5倍，呼籲家長慎選。

消保官吳冠民表示，本次抽驗的史萊姆黏土已流入市面且硼超標比例不低，建議經濟部全面抽驗。圖／台中市政府提供
消保官吳冠民表示，本次抽驗的史萊姆黏土已流入市面且硼超標比例不低，建議經濟部全面抽驗。圖／台中市政府提供

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