寶格麗Divas' Dream善行美學再進化 繽紛單邊耳環、黃K金新作混搭必備
「永恆之城」羅馬恢宏的歷史與豐富的人文藝術啟發了寶格麗（BVLGARI）無數精彩的創作，其中無疑包括最令人讚嘆的羅馬建築藝術。Divas' Dream系列珠寶標誌性的扇形輪廓，就是以古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚為靈感，彷彿將輝煌歲月以當代語彙重新演繹。2025年盛夏，廣受歡迎的Divas' Dream系列亮眼進化，迎來全新7款新作。
事實上，除了寶格麗品牌發源地羅馬，扇形圖騰渾然天成的優雅弧線，在世界各地的文化中都有豐富的寓意：從古埃及的聖蓮、日本團扇的圓融線條，再到象徵智慧的東方銀杏葉，皆承載著普世的美學與靈性意涵，禮讚女性風華絕代的多樣姿態。寶格麗也自2016年起即致力於羅馬相關史蹟的修復工程，為傳承藝術與文化盡一份心力。
此次系列以嶄新風貌奪目登場，首度引入鮮明亮眼的18K黃金材質。新品焦點之作，為一款18K黃金Divas' Dream項鍊，鑲嵌黑瑪瑙、圓形明亮切割鑽石與密鑲美鑽，對比色調互相成就，散發坦率且真摯的氣質。搭配鑲嵌密鑲鑽石的同款耳環，輕鬆實現從日常華麗到晚宴主角的造型轉換，展現優雅不設限的風格力量。
延續寶格麗經典的玫瑰金色澤，系列亦推出珍珠母貝搭配鑽石的吊墜耳環，以光影變化賦予臉龐柔美的靈動氣息。此外，四款單邊的耳釘式耳環，分別推出珍珠母貝、紅玉髓、孔雀石與綠松石等四款彩色寶石作品，鮮明色調喚起盛夏愉悅氛圍，無論是單獨配戴或混搭，皆能賦予穿搭豐富的多元層次。最後，以密鑲鑽石勾勒柔美扇形輪廓的全新款玫瑰金Divas' Dream項鍊，則將於9月壓軸登場。
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