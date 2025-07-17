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寶格麗Divas' Dream善行美學再進化 繽紛單邊耳環、黃K金新作混搭必備

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供

「永恆之城」羅馬恢宏的歷史與豐富的人文藝術啟發了寶格麗（BVLGARI）無數精彩的創作，其中無疑包括最令人讚嘆的羅馬建築藝術。Divas' Dream系列珠寶標誌性的扇形輪廓，就是以古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚為靈感，彷彿將輝煌歲月以當代語彙重新演繹。2025年盛夏，廣受歡迎的Divas' Dream系列亮眼進化，迎來全新7款新作。

事實上，除了寶格麗品牌發源地羅馬，扇形圖騰渾然天成的優雅弧線，在世界各地的文化中都有豐富的寓意：從古埃及的聖蓮、日本團扇的圓融線條，再到象徵智慧的東方銀杏葉，皆承載著普世的美學與靈性意涵，禮讚女性風華絕代的多樣姿態。寶格麗也自2016年起即致力於羅馬相關史蹟的修復工程，為傳承藝術與文化盡一份心力。

此次系列以嶄新風貌奪目登場，首度引入鮮明亮眼的18K黃金材質。新品焦點之作，為一款18K黃金Divas' Dream項鍊，鑲嵌黑瑪瑙、圓形明亮切割鑽石與密鑲美鑽，對比色調互相成就，散發坦率且真摯的氣質。搭配鑲嵌密鑲鑽石的同款耳環，輕鬆實現從日常華麗到晚宴主角的造型轉換，展現優雅不設限的風格力量。

延續寶格麗經典的玫瑰金色澤，系列亦推出珍珠母貝搭配鑽石的吊墜耳環，以光影變化賦予臉龐柔美的靈動氣息。此外，四款單邊的耳釘式耳環，分別推出珍珠母貝、紅玉髓、孔雀石與綠松石等四款彩色寶石作品，鮮明色調喚起盛夏愉悅氛圍，無論是單獨配戴或混搭，皆能賦予穿搭豐富的多元層次。最後，以密鑲鑽石勾勒柔美扇形輪廓的全新款玫瑰金Divas' Dream項鍊，則將於9月壓軸登場。

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金綠松石鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金綠松石鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽單邊耳環。圖／寶格麗提供

鑽石 羅馬 寶格麗

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