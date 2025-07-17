王品夏慕尼台中台灣大道店 7月18日浪漫開幕

王品集團旗下「夏慕尼」在睽違3年後又開新店，台中台灣大道店將於7/18浪漫開幕並祭奢華好禮寵客，7/18~8/14到台灣大道店用餐，平日內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，即款待波士頓龍蝦1隻。即日起到7/31前，全台「夏慕尼」門店同慶，雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，平日消費兩客套餐，即款待1盤鮑魚干貝海鮮盤。即日起開放訂位，老饕們手腳得加快，避免現場久候。（贈菜優惠不併用，詳情請見官網）

中部鄉親許願成功，夏慕尼再展新店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，全新台灣大道店將於7/18開幕，這也是品牌第15家門店。店裝走現代法式風格，以夏慕尼經典的高雅藍為主色調，點綴現代金色線條，展現極簡與華麗兼容的空間語言。金色招牌於夜色中熠熠生輝，為城市輝映出法式光影。將成為七期商圈耀眼焦點。開幕期間正逢暑假旺季，加上附近百貨消費人潮，期望能為品牌挹注新成長動能。也能滿足周遭家庭聚餐及商務客的用餐需求。

歡慶「夏慕尼」台灣大道店盛大開幕，7/18~8/14到台中台灣大道店平日內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，款待波士頓龍蝦1隻（價值$1200）。波士頓龍蝦搭配魚卵醬與起司炙燒鮮味飽滿，蝦身佐雪莉芥末醬，鮮甜中帶有細緻辛香，層層堆疊出法式的優雅驚喜。

不只台中台灣大道店款待波士頓龍蝦慶開幕，即日起到7/31，「夏慕尼」全台門店也推出雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，即贈鮑魚干貝海鮮盤（價值$680），快把握機會和親友們，展開一段與空間、味蕾與心境交織的法式篇章。（贈菜優惠不併用，詳情請見官網） 王品集團旗下「夏慕尼」在睽違3年後又開新店，台中台灣大道店將於7/18浪漫開幕並祭奢華好禮寵客。王品集團提供 夏慕尼台中台灣大道店7/18浪漫開幕全台同慶，雙人身分證有「1」贈鮑魚干貝海鮮盤。王品集團提供

商品推薦