台北凱撒暑假再出招 推三大住房專案

暑假出國熱潮持續升溫，美元走強帶動日圓、韓元對台幣匯率走低，換匯更划算，讓日韓成為今夏更受青睞的旅遊選擇。台北凱撒大飯店瞄準暑假再出招，推三大住房專案，從文青手作、街區漫遊到藝文展演，以嶄新視角感受台北城市的魅力，讓不出國的假期同樣精彩。

隨著出國意願攀升、旅宿客源外流，國內業者積極應變。台北凱撒大飯店順勢搭上社群熱議的「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案搶攻市場，每房每晚3,999元起的【這夏金好玩】與【綠意印記旅遊趣】，以及每房每晚3,499元起的【藝起遊玩趣】。

【這夏金好玩】住房專案贈送Shekinah皮件刻字手作課程券，漫步至雙連站、赤峰街文青巷弄，親手體驗緞帶鑰匙圈或零錢包皮件刻字，留下獨特紀念；專案另贈飯店一樓Drink Bar飲料兌換券，連住更加贈早餐。【綠意印記旅遊趣】與大稻埕文創品牌「印花樂」聯名，入住即贈設計感十足的環保餐具組與早餐；連住再加贈路易莎商品券，加購高鐵聯票還有機會抽中大稻埕煙火秀VIP雙人票。

【藝起遊玩趣】專案鎖定演唱會及展覽愛好者，持活動票根入住享優惠，並贈送百元便利商店禮物卡，連住再加贈北北基一日交通好玩卡，方便串聯城市藝文地圖。

「台灣感性」一詞源自韓國社群的旅遊熱門關鍵字，意指從台灣日常街景中挖掘令人動心的畫面與情懷。近期，多位韓國偶像團體aespa、New Jeans、BTS、TXT成員，以及獨立樂團主唱吳赫、韓劇演員李到晛等藝人，紛紛在台北街頭旅拍打卡，掀起一波追尋台灣獨特韻味的熱潮。剛在台北開完演唱會的GD，也在周杰倫家頂樓拍下「台灣感性」的紀念照。過去不被注意的巷弄風景，如舊招牌、鐵皮屋、水泥牆，如今因來台韓星們的注目成為流行新亮點。

台北凱撒大飯店不僅是城市地標，更是一段「台灣感性」旅程的起點。這棟建築由建築師沈祖海設計，自1973年落成以來，矗立在台北車站前，見證城市歲月與人潮更迭。它曾為當時台北最高的建築，創下飯店業多項里程碑，也成為許多人成長記憶中的熟悉風景。位於飯店21樓的屋頂花園，是一處口耳相傳的私房景點。

從這裡可以俯瞰台北車站、中正紀念堂，以及錯落有致的城市天際線。夜幕降臨時，燈火輝映、車流穿梭，景色迷人。每年夏季煙火節期間，更可遠眺大稻埕璀璨絢麗的煙火，成為獨一無二的城市視野。

此外，來自永康街的人氣台灣風格選物店「來好」，本月正式進駐台北凱撒一樓。在這裡可選購茄芷袋、復古花磚磁鐵、啤酒杯、作業簿造型零錢包、注音符號帆布包等充滿台灣感性的在地小物。從品牌合作、街區探索、藝文體驗到生活選物，台北凱撒大飯店為今夏描繪出一幅微旅行藍圖。不妨趁著暑假，走入這座充滿故事的飯店，用感性的步調體驗台灣，重新發現日常中最動人的美好。 走進台北凱撒大飯店，彷彿進入一段關於台北的情感記憶，從窗景望出，旅程就在眼前展開。圖／台北凱撒大飯店提供 與大稻埕文創品牌「印花樂」聯名推出【綠意印記旅遊趣】住房專案，贈送環保餐具組，將台灣感性融入生活，推動永續旅行。圖／台北凱撒大飯店提供

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