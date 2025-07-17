甜點雷達全開！台北人氣甜甜圈Top6 排隊也要吃到的神級口感

全台北甜點控暴動！這6間超夯甜甜圈店絕對必吃，雲朵般的蓬鬆口感、外酥內Q的爆擊層次，每一口都像在嘴裡談戀愛，錯過真的會捶心肝！

東京巴黎甜點

台北市/大安區

東京巴黎甜點的甜甜圈外酥內軟，融合日式細膩與法式創意，口感層次豐富。選用高級原料、造型精緻，是視覺與味覺的雙重享受，甜而不膩。（MENU美食誌Eve提供）

Goo Donut

台北市/中正區

近期爆紅的GooDonut，是藝人阿KEN所開的，GooDonut 甜甜圈主打酥脆外皮與濕潤內餡的完美結合，內餡濃郁滑順，口味創新多變。每一口都帶來驚喜，甜度適中、層次分明，是甜點控的夢幻選擇。（MENU美食誌歡美提供）

I'm donut ? Taipei Dunhua

台北市/大安區

I’m donut 台北甜甜圈主打蓬鬆柔軟的生甜甜圈，口感介於麵包與甜點之間，入口即化。選用日本高級麵粉與天然發酵，甜度輕盈不膩，多種內餡與口味創新，風靡甜點迷。（MENU美食誌莉莉吃起來 提供）

一脆鮮奶脆皮甜甜圈總店

台北市/萬華區

主打外酥內Q的脆皮口感，每顆現炸出爐、現點現裹，酥脆不油膩。甜甜圈使用高品質鮮奶製作麵糰，奶香濃郁，口感扎實又不失彈性。獨家裹粉與糖霜比例恰到好處，甜而不膩，是走經典又帶創意風格的台式甜甜圈代表。（MENU美食誌Nina提供）

ABCD . A Better Coffee & Doughnut

台北市/大同區

真材實料的食材，吃起來也很高級細緻是有質感的甜甜圈。必點香蕉甜甜圈，法式干邑生巧克力口味。（MENU美食誌20F食驗家提供）

Haritts Donuts & Coffee 甜甜圈咖啡台北店

台北市/松山區

來自東京涉谷的超人氣手工甜甜圈，店內走復古感木材風格，供應超過二十種口味手工甜甜圈，口感綿密Q彈、有麵香推薦，巧克力 、奶油起司、伯爵茶、抹茶紅豆、蘋果肉桂和原味。（MENU美食誌兩隻豬的日常提供）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

商品推薦