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到修善寺 住最古老飯店

聯合報／ 本報訊

有行旅「楓紅伊豆  絕躾之宿」安排入住擁有逾五四○年歷史，修善寺地區最古老的飯店，更是羅萊夏朵集團（Relais & Châteaux）首座日本成員館。體驗極上宿、楓紅之外，還安排靜岡縣最負盛名、老字號黑鮪魚壽司店「末廣鮨」，享受無極限的板前料理，旅人將品嘗到望月榮次師傅購買一整條鮪魚才能提供的稀有部位。

有行旅「楓紅伊豆  絕躾之宿」五天四夜旅程，十二月一日至十二月五日。全行程都有一對一說明會。報名可洽02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/4kJGbJN

行程 日本

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