三星Z Fold7｜Z Flip7火熱預購中！特邀韓國星級主廚安成宰擔任品牌大使

三星日前發表最新Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列，以極致輕薄的工藝設計、領先業界的AI創新、靈活多變的相機體驗，再次定義行動科技新標竿，現正火熱預購中。為詮釋摺疊科技如何深度融合生活品味與質感美學，三星特別邀請韓國頂尖星級主廚安成宰擔任品牌大使，並攜手台灣奢華指標晶華酒店與精品航空代表星宇航空，三方跨界共演，打造前所未有的星級體驗。

韓國米其林三星主廚安成宰受邀擔任Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列品牌大使，首度跨足手機產業，安主廚表示：「非常榮幸能與三星合作，這讓我重新認識摺疊手機，它不只是科技產品，更是一項結合生活品味的創意工具。」活動現場，他以料理職人的觀點，細膩詮釋摺疊科技的品味與精神，並專業點評以手機為概念發想的「摺疊開胃菜」。他表示：「這道料理輕薄的外型、層次分明的內餡，如同三星摺疊手機在科技中融入藝術，精巧俐落中蘊含強大性能，也呼應我對料理的堅持—去蕪存菁、以最純粹的方式，留下值得品味的本質。」他也立刻拿出Galaxy Z Fold7，親自拍下餐點的細節畫面，並驚豔於2億畫素鏡頭所捕捉的色澤與立體感。

面對AI快速席捲各產業，安主廚選擇開放態度，他說未來也希望透過如Gemini Live這樣的AI工具構思菜單、並嘗試運用搜尋圈探索陌生食材的應用方式，讓手機真正成為行動創意平台。身為一位兼顧創作與經營的餐飲工作者，他強調時間管理與多工處理的重要性，「Samsung Galaxy Z Fold7的大螢幕與多工能力，讓我可以在料理空檔快速處理郵件、檢視菜單設計，也能在出差途中一邊追劇、一邊規劃下一季的新菜單。」他也讚賞其極致輕薄設計，「如同我對料理的要求，簡潔外觀下藏有豐富層次，而Samsung Galaxy Z Fold7正是這樣的存在。」

尋覓、記錄、享用美食，正是現代人最真切的熱忱所在。此次，台灣三星攜手晶華酒店，汲取摺疊機靈感，跨界打造兩道結合東西美學、展現「輕薄與層次」的創意料理。

「東方鹽酥雞刈包」以炭黑色迷你刈包為基底，夾入薄片鹽酥雞腿與紙片雞皮，融合炸九層塔與蒜香美乃滋，鬆軟與酥脆交織、精巧尺寸中蘊藏爆發力；「西方龍蝦Bao」則以潔白酥香刈包為舞台，將龍蝦搭配檸香奶油醬，堆疊出多層次口感，展現Samsung Galaxy Z旗艦摺疊系列般的精緻與氣勢。兩道料理不僅完美體現新機「輕薄、層次、創新」的精神，更開啟一場品味極致的跨界對話，讓科技與食尚在細節中交會。

此外，三星再度攜手星宇航空，開創一系列奢華旗艦旅遊體驗，包括星宇航空桃園機場第一航廈、第二航廈的貴賓室將特別設置Samsung Galaxy Z Fold7產品展示區，旅客在等候登機時可親自品鑑摺疊魅力，購機更可獲得專屬優惠。同時，歡慶星宇航空即將開通直飛鳳凰城全新航線，凡於三星旗艦體驗館微風南山門市預購Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7，並於7月22日至7月27日期間完成取機，即有機會抽中星宇航空「台北—鳳凰城」商務艙來回機票一張。

Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列火熱預購中，三星再祭限時限量取機優惠，凡於三星旗艦體驗館、三星體驗館、三星全品體驗館指定門市預購Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7，並於7月22日當天至指定門市排隊並完成取機，即可獲得限量排隊禮最高現折3,000元（詳細活動辦法請見指定門市、官網公告）。

Samsung Galaxy Z Fold7為三星迄今最輕薄的Z Fold系列手機，重量僅215克，闔起使用與一般直立式手機無異，展開卻能化身薄度僅4.2mm 的8吋大螢幕，運用寬廣螢幕進行多工操作，盡享沉浸式瀏覽體驗。搭配全新優化的轉軸結構、堅韌材質與IP48等級防塵防水認證，支援Gemini Live AI即時視覺對話功能，不論是旅途中辨識異國佳餚、挑選商務會議合適禮品，皆能獲得AI深度建議。相機也強勢升級旗艦規格，廣角鏡頭提升至2億畫素、進光量增加44%，日夜皆能捕捉清晰細節。

口袋裡的自拍神機Samsung Galaxy Z Flip7則升級4.1吋無邊際封面螢幕，邊框較前代縮窄70%，不需展開手機即可進行多元操作。封面螢幕支援Google Gemini功能，透過語音指令，可輕鬆撰寫並傳送訊息給好友，或是搜尋新餐廳開幕時間並加入行事曆等跨APP執行；以Flex Mode摺起時，還能分享鏡頭或螢幕畫面，與AI討論跑咖穿搭。