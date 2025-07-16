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吃得到白蝦、小干貝！搬湯弄煮×正妹營養師高敏敏 打造低熱量套餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「搬湯弄煮」與「最美營養師」高敏敏聯名，推出「營養好閨密」夏季主題餐。圖／搬湯弄煮提供
「搬湯弄煮」與「最美營養師」高敏敏聯名，推出「營養好閨密」夏季主題餐。圖／搬湯弄煮提供

連鎖湯煮品牌「搬湯弄煮」今夏與「最美營養師」高敏敏聯名，推出「營養好閨密」夏季主題餐，以全新的四季清韻茶湯、烏龍醇韻茶湯為底，搭配多種蔬菜食材，每鍋總熱量為441.78大卡，讓愛吃鍋的民眾也能享受輕盈。

「搬湯弄煮」主打「湯煮專賣」與「無沾醬風味」，目前在雙北、台中共計有6間分店。全新「營養好閨蜜」套餐，由高敏敏營養師與團隊親自監修、設計，共有兩款湯底。其中「四季清韻茶湯」使用100%台灣四季春，揉合招牌柴魚昆布湯頭，口感清爽回甘；「烏龍醇韻茶湯」則以台灣凍頂烏龍茶為基底，融入柴魚昆布湯，層次濃郁、醇厚中帶清香，民眾可依照個人喜好選擇。

此外，套餐中並包括高麗菜、玉米筍、甜玉米、金針菇、蒟蒻小卷、黑木耳、板豆腐、冬粉，以及3隻白蝦、8顆小干貝，適當補充纖維與蛋白質，每套熱量441.78大卡，售價209元。

搬湯弄煮推出「營養好閨密」夏季主題餐，標榜每套只有441.78大卡。圖／搬湯弄煮提供
搬湯弄煮推出「營養好閨密」夏季主題餐，標榜每套只有441.78大卡。圖／搬湯弄煮提供

營養師 套餐

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