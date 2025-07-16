吃得到白蝦、小干貝！搬湯弄煮×正妹營養師高敏敏 打造低熱量套餐

連鎖湯煮品牌「搬湯弄煮」今夏與「最美營養師」高敏敏聯名，推出「營養好閨密」夏季主題餐，以全新的四季清韻茶湯、烏龍醇韻茶湯為底，搭配多種蔬菜食材，每鍋總熱量為441.78大卡，讓愛吃鍋的民眾也能享受輕盈。

「搬湯弄煮」主打「湯煮專賣」與「無沾醬風味」，目前在雙北、台中共計有6間分店。全新「營養好閨蜜」套餐，由高敏敏營養師與團隊親自監修、設計，共有兩款湯底。其中「四季清韻茶湯」使用100%台灣四季春，揉合招牌柴魚昆布湯頭，口感清爽回甘；「烏龍醇韻茶湯」則以台灣凍頂烏龍茶為基底，融入柴魚昆布湯，層次濃郁、醇厚中帶清香，民眾可依照個人喜好選擇。