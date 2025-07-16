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星饗道國際自助餐 「炙夏芭達雅・夏日泰食課」美味登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
星饗道國際自助餐推出「炙夏芭達雅・夏日泰食課」，泰味新菜豐盛又美味。記者宋健生/攝影
星饗道國際自助餐推出「炙夏芭達雅・夏日泰食課」，泰味新菜豐盛又美味。記者宋健生/攝影

盛夏來襲，星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」，即日起至9月15日推出全新主題活動「炙夏芭達雅・夏日泰食課」，以泰國街頭經典美食為靈感，精選多道香、辣、酸、甜交織的道地泰味新菜，搭配松葉蟹無限供應及限定冷泡茶飲，邀請賓客展開一場從味蕾啟程的南洋假期。

此次亮點菜色由主廚郭誌隆領軍，團隊研發多道充滿熱帶風情的特色料理，包含經典香甜濃郁的芒果椰香飯、餐餐必點的酸辣開胃冬蔭功海鮮湯、最鮮偷飯賊香氣濃郁的紅咖哩香蟹，還有創意十足酥脆鮮美的黃金魷魚丸。

以及層次分明的泰味花生醬青木瓜海鮮沙拉、泰國酸辣小棒腿、融合街邊米其林風格的泰味蚵仔煎與泰味打拋披薩，將泰國街頭美食融入現代料理手法，帶來耳目一新的饗宴體驗。

甜點部分則由李志豪主廚與甜點師團隊設計，網羅南洋特色與在地喜好，推出斑斕雪花糕、椰香雪花糕、香蕉磅蛋糕、榴槤慕斯與泰式奶酪等多款甜品，為餐後帶來層次豐富、讓泰國甜味慢慢延續。

此次活動同步推出三大亮點，為夏日饗宴再加分。首先，平日晚餐及假日午晚餐時段，供應松葉蟹吃到飽，好評不斷加碼延長，海味與泰式香料交織，奢華澎湃。其次，星饗道自助餐攜手台灣職人茶飲品牌「大茗」，首次推出限定冷泡茶「桂花青露」，淡雅花香與清爽茶韻相互呼應，為重口泰味帶來絕佳平衡。

最後，活動更推出雙重優惠：7月每周一至周四晚餐時段，女孩用餐享77折優惠；此外，活動期間凡設籍中彰投地區賓客出示身分證件，即享85折優惠(限本人適用)。

星饗道國際自助餐自開幕以來，深受消費者喜愛，此次以夏日熱帶主題為核心，結合泰式風味與創意餐飲，期盼為旅客及在地顧客，打造不出國也能享有的南洋盛宴。

層次分明的泰國酸辣小棒腿。記者宋健生/攝影
層次分明的泰國酸辣小棒腿。記者宋健生/攝影
充滿熱帶風情的特色料理-泰味打拋披薩。記者宋健生/攝影
充滿熱帶風情的特色料理-泰味打拋披薩。記者宋健生/攝影

自助餐 甜點 泰國

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