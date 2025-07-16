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義大利旅箱Bric’s聯名MiraWan高空下午茶 享用可獲限量側背包

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
義大利旅行箱品Bric’s攜手台北信義區高空美景餐廳、米其林餐盤推薦的MiraWan Eatery推出期間限《箱遇甜蜜之旅》聯名下午茶。圖／Bric’s提供
義大利旅行箱品Bric’s攜手台北信義區高空美景餐廳、米其林餐盤推薦的MiraWan Eatery推出期間限《箱遇甜蜜之旅》聯名下午茶。圖／Bric’s提供

旅行與甜點都是讓人心生愉快的事。義大利旅行箱品牌Bric’s攜手台北信義區高空美景餐廳、米其林餐盤推薦的MiraWan Eatery推出期間限《箱遇甜蜜之旅》聯名下午茶， 7月19日至8月17日於微風南山47樓登場，活動期間內享用雙人下午茶套餐，即可獲贈限量Bric’s X Bag側背包一只(市值2,890元)數量有限、送完為止。

雙方這次跨界合作以以Bric’s經典Bellagio行李箱為創作靈感，聯名推出高空下午茶體驗。《箱遇甜蜜之旅》高空下午茶菜單由MiraWan Eatery主廚Tony團隊設計，匯聚8款鹹甜點，其中一大亮點包括有如縮小版的Bric’s經典Bellagio箱款的迷你提拉米蘇，細緻呈現箱體的皮革包邊、金屬細節，相當可愛。

另有以清爽番茄醋凍與蘆筍相佐，有如旅行在地中海的胭脂蝦塔；選用薩巴雍奶醬與柑橘碎粒內餡，帶出南義島嶼的西西里捲；檸檬塔融合蜂蜜與柚香呈現清爽口感；粉嫩的覆盆子乳酪球；融入亞洲元素的焙茶夾心餅與味噌費南雪；最後由層次豐富、滑順奶油霜構成的開心果馬卡龍。透過充滿旅行感的聯名下午茶，與好友一起放鬆享受有如旅行中的愜意午茶時光。

現場也設有Bric’s Bellagio經典箱款展示空間以及打卡區，活動期間只要完成社群任務，即可參與抽獎活動，有機會帶回價值逾萬元的Bellagio經典行李箱。

Bric’s x MiraWan《箱遇甜蜜之旅》高空聯名下午茶

活動期間:2025年7月19日(六)-2025年8月17日(日)

供應時間:每日 14:30 – 17:00

地點:MiraWan(台北市信義區松智路17號 微風南山47樓)

價格:雙人份NT$1,880(建議提前預約)

訂位專線:02-2345-5222

有如縮小版的Bric’s經典Bellagio箱款的迷你提拉米蘇。圖／Bric’s提供
有如縮小版的Bric’s經典Bellagio箱款的迷你提拉米蘇。圖／Bric’s提供
蜂蜜檸檬流芯塔。圖／Bric’s提供
蜂蜜檸檬流芯塔。圖／Bric’s提供
香料西西里捲。圖／Bric’s提供
香料西西里捲。圖／Bric’s提供
味噌費南雪、焙茶夾芯餅。圖／Bric’s提供
味噌費南雪、焙茶夾芯餅。圖／Bric’s提供
開心果馬卡龍。圖／Bric’s提供
開心果馬卡龍。圖／Bric’s提供
蘆筍番茄醋凍胭脂蝦塔、覆盆子乳酪球。圖／Bric’s提供
蘆筍番茄醋凍胭脂蝦塔、覆盆子乳酪球。圖／Bric’s提供
Bric’s Bellagio經典箱款。圖／Bric’s提供
Bric’s Bellagio經典箱款。圖／Bric’s提供
活動期間享用雙人聯名下午茶套餐，即可獲贈限量Bric’s X Bag側背包一個（市值2,890元）。圖／Bric’s提供
活動期間享用雙人聯名下午茶套餐，即可獲贈限量Bric’s X Bag側背包一個（市值2,890元）。圖／Bric’s提供

行李箱 甜點 下午茶

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