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全台最高舒芙蕾塔誕生！高達35公分 現身台北信義區

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
草莓塔舒芙蕾。圖／FLIPPER’S提供
草莓塔舒芙蕾。圖／FLIPPER’S提供

全台最高舒芙蕾塔誕生！高達35公分的「Taipei 101 Strawberry tower」正式現身台北信義區FLIPPER’S 2號店。

2025年進駐統一時代Dream Plaza的FLIPPER’S，睽違7年再度出擊，台北2號店將進駐統一時代Dream Plaza，打造信義新地標同時也滿足甜黨的胃，推出台北限時限定限量舒芙蕾草莓塔。

此MENU的靈感源自一次日本總監來台考察、遇見台北101，隨即對團隊說，「我們該為台北，做一道代表這座城市的甜點了。」於是，FLIPPER’S日本研發團隊為台北信義店的開幕量身打造出高達35公分的舒芙蕾草莓塔—象徵味覺地標、視覺焦點，更是一場甜點與城市對話的創意實踐。

信義店限定推出的「Taipei 101 Strawberry Tower 套餐」，價格為1010元。舒芙蕾草莓塔以柔軟的舒芙蕾為基底，搭配起司奶霜、新鮮草莓、草莓果凍及焦糖堅果，層層堆疊出高達35公分、彷彿甜點界的台北101。

FLIPPER’S 信義店（統一時代Dream Plaza）預計2025年7月25日開幕。

草莓 甜點

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