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台灣虎航高雄-仙台航線今首航 直達日本東北玄關

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航今天開航高雄-仙台航線，日本仙台機場特別舉辦首航慶祝活動，台日眾多貴賓代表參與首航剪綵儀式祝賀。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今天開航高雄-仙台航線，日本仙台機場特別舉辦首航慶祝活動，台日眾多貴賓代表參與首航剪綵儀式祝賀。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今天開航高雄-仙台航線，為表達對此航線的重視，日本仙台機場特別舉辦首航慶祝活動，邀請台灣虎航董事長黃世惠參與，並與宮城縣及日本東北地區貴賓進行首航剪綵儀式，共同表達了對此航線未來發展的無限期待與深厚祝福 。台灣虎航也準備了首航限定明信片乙份，以及由仙台機場提供的首航紀念帆布包乙個贈送給首航班機旅客。

黃世惠表示，仙台不僅作為日本東北的玄關，更擁有深厚的文化底蘊和聞名遐邇的在地美食，期待透過這條航線的開通，讓中南部鄉親可以更便捷地感受日本東北四季的獨特魅力。同時，也熱切歡迎更多日本東北的朋友們利用桃園-仙台、高雄-仙台之航班，可藉北高不同點進出彈性規劃行程，深入體驗台灣特有的文化特色與美食小吃。

台灣虎航指出，此新航線是從高雄出發的第12條航線，也是南台灣唯一提供直飛日本東北的航空公司。目前，台灣虎航高雄出發之日本航線包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩共8條航線，航網涵蓋日本各地區主要城市，持續為中南部鄉親提供更豐富多元的赴日飛航選擇 。

高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午13時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的下午19時自仙台機場起飛。此外，即日起桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場出發飛往日本、韓國、泰國之台灣虎航（航班代碼IT）營運航班，旅客皆可於航班表定起飛時間前48小時至1小時內，使用網路自助報到服務。

航線 日本 台灣虎航

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